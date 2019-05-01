Футбол
«Айнтрахт» - «Челси»: прогноз на полуфинал Лиги Европы УЕФАSputnik Грузия вчера в 13:02
Как бы ни завершилось противостояние "Айнтрахта" и "Челси" в полуфинале Лиги Европы УЕФА, клуб из Франкфурта заслуживает всяческого уважения. "Орлы" пошумели на весь "старый свет", и не факт, что подопечные Ади Хюттера ограничатся полуфинальной стадией.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:59, Ашберн
Наука
15-метровая «летающая рыба» прошла испытания
Обновлено вчера в 18:39
Экономика
Россия лидирует по закупкам золота в 2019 году
Мировые центральные банки за первую четверть 2019 года закупили 145,5 тонн золота.
Обновлено в 20:29
Кино
Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Американский актер Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено в 19:19
Транспорт
В Госдуме предложили ограничить ремонт дорог в праздники
Депутат ГД Василий Власов предложил заместителю председателя правительства РФ Максиму Акимову ограничить проведение ремонтных работы на дорогах в праздники, чтобы сократить количество пробок.
Обновлено в 20:17
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил украинцам пройтись по улицам с портретами «замученных от сталинских репрессий».
Обновлено в 18:25
Политика
Бойко раскритиковал слова Зеленского об общем между Россией и Украиной
Ранее 2 мая Зеленский заявил, что после присоединения Крыма к РФ и конфликта в Донбассе у России и Украины якобы не осталось ничего общего, кроме границы.
Обновлено в 16:16
Космос
Появилось видео столкновения Луны с метеоритом
Испанские астрономы презентовали научную работу, в которой содержится разбор столкновения метеорита в середине зимы 2015 года с Луной.
Обновлено в 05:27
Футбол
Зинченко подпишет с «Манчестер Сити» новый контракт
Обновлено в 15:46
Наука
Нейросеть разобралась в структуре штормов на Сатурне
Обновлено 30 апреля в 09:48
Происшествия
В Краснодаре уволят заведующую детсадом, издевавшуюся над ребенком
В столице Кубани получил продолжение скандал с появившимся в Сети видео, на котором работник детского сада издевается над маленьким ребенком.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Петербурге на складе произошёл пожар
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошёл пожар в помещениях склада. Об этом сообщили ТАСС в городском управлении МЧС.
Обновлено в 19:59
Общество
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Общество
В Санкт-Петербурге 3 мая выпадет снег
Региональное управление МЧС по Санкт-Петербургу сообщило о возможном шторме и мокром снеге 3 мая.
Обновлено в 17:30
Энергетика
Эксперты не ожидают удорожания бензина в РФ в майские праздники, хотя спрос может подрасти
Потребление бензина в России, обычно минимальное во время майских праздников, в этом году не будет снижаться и даже может немного вырасти, однако это не приведет к росту розничных цен, т.к. они ограничены соглашениями нефтяников с властями, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:15
Музыка
Успенская объяснила «местью» неучастие Алсу в «Евровидении»
Исполнительница русского шансона Любовь Успенская считает, что российская певица Алсу (Алсу Абрамова) не будет принимать участия в международном песенном конкурсе "Евровидение", так как ей кто-то "мстит".
Обновлено в 18:57
Шоу-бизнес
Виктория Романец и Антон Гусев худеют на отдыхе
Обновлено в 12:00
Технологии
Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в РФ
Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России, однако официальных объявлений об этом не было.
Обновлено в 15:48
Футбол
Юрий Семин: Не могу сказать, останется ли Фернандеш в «Локомотиве»
Не могу сказать, останется ли он в Локомотиве, потому что разная информация идет со всех сторон, - приводит слова Семина РИА Новости.
Обновлено в 12:32
Экономика
Модный ЗОЖ: продажи полезных продуктов выросли на 13%
Статистика, с которой ознакомились «Известия», показала, что в среднем на 13% в натуральном выражении выросли продажи продукции, которую традиционно употребляют те, кто ведет здоровый образ жизни.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
В Белоруссию поступила чистая нефть из России
Качественная сырая нефть с российской территории по нефтепроводу "Дружба", наконец, поступила на территорию Белоруссии, сообщили в госконцерне "Белнефтехим".
Обновлено в 08:57
Происшествия
Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия
Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия, об этом артист написал в своем Instagram.
Обновлено в 19:11
Политика
В Госдепе рассказали, когда могут встретиться Лавров и Помпео
Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Майк Помпео могут встретиться 6 мая в Финляндии, сообщил представитель Госдепартамента.
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес
Глафира Тарханова удивила новым имиджем
Обновлено в 08:00
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено в 14:57
Политика
Депутат Рады назвал трагедию в Одессе «Днем победы»
Обновлено в 19:09
Авто
Популярный внедорожник Duster прокачали тюнеры из фирмы Delta 4x4
Дополнительные лампы оценили на сумму от 264 до 500 евро, а светодиодные — от 300 до 949 евро.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева рассказала о своей комфортной жизни в США
Популярная модель Виктория Лопырева рассказала своим подписчикам в микроблоге Instagram о своей комфортной жизни в США.
Обновлено в 17:33
Культура
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер тайно вышла замуж в Лас-Вегасе
Британская актриса Софи Тернер, известная широкой публике по роли Сансы Старк в знаменитом сериале «Игра престолов», тайно вышла замуж за американского певца и актера Джо Джонаса.
Обновлено в 15:51
Гаджеты
В Южной Корее более четверти миллиона человек начали пользоваться 5G
Недавно были подведены итоги первых месяцев работы сетей и оказалось, что пользоваться 5G начали уже более четверти миллиона человек.
Обновлено в 06:51