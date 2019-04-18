Футбол
Айнтрахт - Бенфика: прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги ЕвропыPrognozist 04:15
Первый матч оставил много вопросов, ведь судья уже на 20-й минуте оставил немцев в меньшинстве, но «Айнтрахт» героически сумел дважды забить и получил приемлемые шансы на итоговый проход, хотя и проиграл 4-2.
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«Айнтрахт» — «Бенфика». Прогноз (к. 1.84) и ставки на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы 18 апреля 2019 года
LiveSport.ru16 апреля в 17:20
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