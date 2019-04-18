Футбол

Айнтрахт - Бенфика: прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги ЕвропыPrognozist 04:15

Первый матч оставил много вопросов, ведь судья уже на 20-й минуте оставил немцев в меньшинстве, но «Айнтрахт» героически сумел дважды забить и получил приемлемые шансы на итоговый проход, хотя и проиграл 4-2.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Айнтрахт» — «Бенфика» — 2:0, 19 апреля 2019, обзор матча Лиги Европы

Чемпионат18:10

Айнтрахт-Бенфика 18.04.2019 прогноз П1

Sport-place05:40

Айнтрахт - Бенфика: прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы

Prognozist04:15

«Айнтрахт» - «Бенфика»: прогноз на матч Лиги Европы УЕФА

Sputnik Грузиявчера в 11:50

«Айнтрахт» — «Бенфика». Прогноз (к. 1.84) и ставки на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы 18 апреля 2019 года

LiveSport.ru16 апреля в 17:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 20:50, Ашберн
Политика

Кравчук: Не верю, что Путин начнёт войну с Украиной

Российские действия на границе с Украиной являются попыткой запугать Киев, заявил бывший украинский президент Леонид Кравчук, передаёт телеканал «112 Украина».
Обновлено в 20:16
Хоккей

Воробьев – о победе над швейцарцами: «Нормально поработали»

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев после победы над швейцарцами в рамках Еврочелленджа высказал удовлетворение от игры подопечных и результата.
Обновлено в 18:06
Кино

Билеты на премьеру «Мстителей 4» в России продают по 100 тысяч рублей

Обновлено в 08:49
Авто

Toyota представила новый ProAce City

Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено в 11:14
Политика

Тимошенко по телефону попросили голосовать за Порошенко

Обновлено в 14:20
Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Хоккей

«Вашингтон» в матче с «Каролиной» пропустил на 17-й секунде

После первого периода «ураганы» ведут со счётом 1:0. Гол был забит уже в первой смене на 17-й секунде встречи.
Обновлено в 20:01
Энергетика

В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти

Введенный правительством России запрет на поставки Украине сырой нефти угрожает коллапсом украинской экономике.
Обновлено в 12:04
Общество

Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву

Обновлено в 13:45
Политика

Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей".
Обновлено в 11:48
Общество

«ВКонтакте» покажет прямую трансляцию с открытия ММКФ

Прямая трансляция церемонии открытия 41-го Московского Международного кинофестиваля будет показана на официальной странице ММКФ во "ВКонтакте".
Обновлено в 07:47
Политика

Зеленский назвал Путина своим врагом

Особый статус- считает- Донбассу не нужен.
Обновлено в 10:09
Музыка

Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой

По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Здоровье

Это веха

В России умеют лечить грыжу спинного мозга На прошлой неделе в клиническом госпитале Лапино «Мать и дитя» под Москвой профессор Марк Курцер провел десятую внутриутробную операцию плоду (не родившемуся еще ребенку) с диагнозом Spina bifida — грыжа спинного мозга.
Обновлено в 18:39
Технологии

Сбербанк создал виртуальную телеведущую по имени Елена

Специалисты Сбербанка создали цифрового двойника телеведущей на основе искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба банка в четверг, 18 апреля.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Детский санаторий эвакуирован из-за лесного пожара под Благовещенском

Более 170 детей эвакуированы из санатория под Благовещенском из-за лесного пожара неподалеку от него, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МЧС России по Амурской области.
Обновлено в 20:05
Армия и оружие

Франция отправит танки и несколько сотен военных к российским границам

Обновлено в 19:10
Авто

Болгарское тюнинг-ателье Vilner провело рестомод авто Trabant

Болгарское тюнинг-ателье Vilner создало рестомод автосимвола ГДР. Модель Trabant 1.1. прошло через почти полное обновление салона.
Обновлено в 19:00
Происшествия

Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:07
Происшествия

Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике

Обновлено в 16:26
Общество

ФБК: у жены-пенсионерки Леонида Слуцкого появился третий Bentley

В распоряжении ФБК оказалась расширенная декларация Слуцкого о доходах, которую депутаты сдают в аппарат Госдумы.
Обновлено в 08:57
Музыка

В Большом зале консерватории прозвучат шедевры Сергея Рахманинова

В Большом зале консерватории состоится концерт с симфоническим оркестром Москвы «Русская филармония».
Обновлено в 06:52
Игры

Нотр-Дам не будут восстанавливать по модели из Assassin’s Creed Unity

Обновлено в 05:50
Политика

Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить

ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Обновлено в 20:18
Транспорт

Минтранс меняет систему подготовки водителей

Минтранс меняет систему подготовки водителей Минтранс предложил провести масштабную реформу по разделению водителей на любителей и профессионалов.
Обновлено в 18:39
Космос

В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы

Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
Футбол

Лидеры сразятся друг с другом: стартует 24-й тур чемпионата России

Начнется 24-й тур РПЛ матчем между махачкалинским "Анжи" и грозненским "Ахматом", который пройдет в Каспийске в пятницу и начнется в 19:30 мск.
Обновлено в 17:15
Культура

Cледующей режиссёрской работой Клинта Иствуда может стать драма «Баллада о Ричарде Джуэлле»

Следующей режиссёрской работой прославленного ветерана Клинта Иствуда может стать драма «Баллада о Ричарде Джуэлле» («The Ballad of Richard Jewell»).
Обновлено в 19:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Бенфика
Португальский футбольный клуб
Португальский профессиональный футбольный клуб из города Лиссабон, выступающий в Лиге Нош. Образован 28 февраля 1904 года. «Бенфика» считается одной из команд-основательниц чемпионата Португалии, основанного в 1933 году. Является одним из самых титулованных клубов Португалии: 35-кратный чемпион Португалии, 28-кратный обладатель Кубка и 5-кратный - Суперкубка страны. Домашним стадионом клуба является «Эштадиу да Луш», вмещающий 65 647 зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Айнтрахт
Спортивный клуб
Немецкий футбольный клуб, базируется во Франкфурте-на-Майне. Выступает в Бундеслиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное