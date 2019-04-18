Футбол
Айнтрахт - Бенфика: прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги ЕвропыPrognozist вчера в 04:15
Первый матч оставил много вопросов, ведь судья уже на 20-й минуте оставил немцев в меньшинстве, но «Айнтрахт» героически сумел дважды забить и получил приемлемые шансы на итоговый проход, хотя и проиграл 4-2.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Айнтрахт» — «Бенфика». Прогноз (к. 1.84) и ставки на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы 18 апреля 2019 года
LiveSport.ru16 апреля в 17:20
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 04:24, Ашберн
Общество
Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
Обновлено вчера в 13:45
Политика
Контактная группа не согласовала пасхальное перемирие в Донбассе
Ранее президент Украины Пётр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи в Берлине поддержали введение пасхального перемирия в Донбассе с 18 апреля.
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия
В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС
Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
Происшествия
В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями
По предварительным данным, ЧП случилось из-за обрушения подпорной стены. Вместе с парковкой в обвал упали три машины.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия
Суд отклонил иск родственников погибших при крушении Ту-154 под Сочи
Мещанский суд Москвы отклонил иск родственников жертв катастрофы самолета Ту-154 Минобороны под Сочи.
Обновлено в 01:13
Транспорт
ГИБДД собирается ужесточить правила сдачи экзамена на права
Задачи теоретической части экзамена на водительские права собирается переработать ГИБДД. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
Обновлено в 04:00
Общество
На Камчатке хотят засудить бизнесмена за долг в одну копейку
Администрация города собирается засудить местного бизнесмена за долг в одну копейку, якобы неуплаченную за аренду земли.
Обновлено вчера в 02:52
Политика
МИД Сербии заявил о давлении за отказ вводить санкции против России
Вице-председатель правительства, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что на страну продолжают оказывать давление из-за отказа присоединяться к санкциям против России.
Обновлено вчера в 19:30
Здоровье
В ВОЗ рассказали о бесполезности антибиотиков при гриппе
Антибиотики не вылечат от гриппа, но могут привести к выработке устойчивости у бактерий, заявил в интервью РИА Новости руководитель программы по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения Данило Ло Фо Вонг.
Обновлено в 02:30
Политика
В вопросе суверенитета Белоруссии нет места компромиссам, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для Минска нет места никаким компромиссам в политике в вопросах суверенитета и безопасности страны.
Обновлено в 04:01
Политика
Трамп прокомментировал доклад Мюллера
Президент США Дональд Трамп прокомментировал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы.
Обновлено вчера в 12:12
Происшествия
Преподаватели знали об изнасиловании студента и молчали почти месяц
Как оказалось, преподаватели образовательного учреждения, в котором учились злоумышленники и потерпевший, знали о произошедшем практически с самого начала, однако не сообщили в правоохранительные органы.
Обновлено 17 апреля в 03:43
Политика
Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией
В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Общество
Яровая предложила освободить студентов от уплаты налога с матпомощи
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила освободить студентов и аспирантов от налогов при получении материальной помощи.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
Военные корабли НАТО вошли в Балтийское море
"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО", – говорится в сообщении на сайте Минобороны.
Обновлено вчера в 04:30
Здоровье
Близнецы в Германии родились с разницей в 97 дней
Жительница Кельна Оксана родила близнецов с разницей в 97 дней. Как утверждает новоиспеченная мама, малыши были зачаты в один день.
Обновлено в 03:03
Общество
В Аргентине признали преступлением уличные домогательства к женщинам
В Аргентине стали считаться преступлением уличные домогательства в отношении женщин.
Обновлено вчера в 19:20
Хоккей
Василевский и Кучеров присоединятся к сборной России в ближайшее время
Игроки Тампы-Бэй Андрей Василевский и Никита Кучеров присоединятся к сборной России для подготовки к чемпионату мира, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:19
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
В ведомстве полагают, что необходимо ввести категории любителей и профессионалов.
Обновлено в 03:27
Политика
Москва учтет отказ Мальты пропустить российские самолеты в Венесуэлу
Москва учтет в двусторонних отношениях с Мальтой отказ пропустить два российских самолета в Венесуэлу, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Обновлено вчера в 09:05
Политика
Зеленский прокомментировал запрет на поставки нефти из России
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире ток-шоу «Право на власть» прокомментировал запрет на экспорт нефти из России на Украину.
Обновлено вчера в 16:08
Экономика
Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой
Обновлено вчера в 17:12
Авто
Renault Arkana: моторов и модификаций становится больше
Вторым наряду с московским производством Renault обозначен тольяттинский завод АвтоВАЗа – не иначе как с прицелом также и на будущего одноплатформенного преемника изрядно подзадержавшейся на конвейере Lada 4x4.
Обновлено в 02:44
Экономика
«Роснефть» помогает Венесуэле обойти санкции — Reuters
Венесуэльские власти используют услуги российской корпорации «Роснефть» для обхода американских санкций против нефтяной промышленности Венесуэлы, утверждает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 19:05
Армия и оружие
В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ
В результате, как сообщил источник, самолет удалось принудить к посадке на ближайшем аэродроме в Псковской области.
Обновлено в 02:45