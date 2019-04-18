Футбол
«Айнтрахт» - «Бенфика»: прогноз на матч Лиги Европы УЕФАSputnik Грузия 17 апреля в 11:50
Неделю назад лиссабонская "Бенфика" и франкфуртский "Айнтрахт" выдали незабываемый спектакль в первом матче ¼ финала Лиги Европы УЕФА. Хозяева победили со счетом 4:2, при этом необходимо отметить, что все голы во встрече были забиты после того, как на 20 минуте гости остались в меньшинстве.
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«Айнтрахт» — «Бенфика». Прогноз (к. 1.84) и ставки на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы 18 апреля 2019 года
LiveSport.ru16 апреля в 17:20
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
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