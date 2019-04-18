Футбол

«Айнтрахт» - «Бенфика»: прогноз на матч Лиги Европы УЕФАSputnik Грузия 17 апреля в 11:50

Неделю назад лиссабонская "Бенфика" и франкфуртский "Айнтрахт" выдали незабываемый спектакль в первом матче ¼ финала Лиги Европы УЕФА. Хозяева победили со счетом 4:2, при этом необходимо отметить, что все голы во встрече были забиты после того, как на 20 минуте гости остались в меньшинстве.
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«Айнтрахт» - «Бенфика»: прогноз на матч Лиги Европы УЕФА

Sputnik Грузия17 апреля в 11:50

Айнтрахт-Бенфика 18.04.2019 прогноз П1

Sport-placeвчера в 05:40

Айнтрахт - Бенфика: прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы

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«Айнтрахт» – «Бенфика»: прогноз Сергея Кривохарченко на Лигу Европы

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«Айнтрахт» — «Бенфика». Прогноз (к. 1.84) и ставки на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы 18 апреля 2019 года

LiveSport.ru16 апреля в 17:20
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Экономика

В Минстрое обратили внимание на ряд нюансов при переходе на эскроу

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Обновлено в 05:27
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Происшествия

Мужчину, гревшего воду на Вечном огне в Волгограде, отправили лечиться

Жителя Свердловской области, который подогрел воду на Вечном огне в Волгограде, отправили на лечение, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Волгоградской области.
Обновлено в 03:35
Гаджеты

Из-за сбоя «Связной» продавал айфоны по 6 тысяч рублей

На сайте интернет-магазина "Связной" произошел сбой: в течение 15 минут там отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, которые были сняты производства.
Обновлено вчера в 13:59
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В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

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Политика

Робот с голосом Порошенко дозвонился до Юлии Тимошенко

Обновлено вчера в 13:08
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«Ливерпуль» повысил цены на билеты для болельщиков «Барселоны»

"Ливерпуль" повысил цены на билеты на полуфинальный матч Лиги чемпионов против "Барселоны" для болельщиков гостевой команды, информирует официальный сайт "красных".
Обновлено в 04:50
Экономика

Состояние Билла Гейтса спустя 20 лет вновь превысило $100 млрд

Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило отметку в $100 млрд впервые с 1999 года.
Обновлено в 05:26
Футбол

Стали известны все полуфиналисты «Лиги Европы»

В полуфинал европейского футбольного турнира «Лига Европы» вышли немецкий «Айнтрахт», английские «Арсенал» и «Челси», а также испанская «Валенсия».
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Политика

Кравчук оценил вероятность начала войны с Россией

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что не верит в вероятность «широкомасштабной российской агрессии»; по его словам, Россия «демонстрирует военную мощь на границе», чтобы «запугать» Украину.
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Нефрологи рассказали о вреде бесконтрольного приема витамина D

Группа ученых из Канады изучили историю болезни пациента в возрасте 54-х лет, попавшего в больницу с подозрением на острое повреждение почек, и пришли к выводу, что всему виной стала передозировка «солнечного витамина».
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Авто

УАЗ готовит оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

Ульяновский автозавод готовит к выходу на рынок новую модификацию внедорожника «Хантер» под названием «Экспедиция».
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Происшествия

В Севастополе обрушилась парковка с машинами

В результате обрушения парковки многоквартирного дома в Севастополе повреждено четыре легковых автомобиля.
Обновлено в 04:32
Политика

Песков объяснил неразглашение сведений о встрече Путина и Ким Чен Ына

Неразглашение сведений о месте и точной дате встречи российского президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына связано с соображениями безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:38
Футбол

ФК «Зенит» потребовал запретить «Ростову» регистрировать новых игроков

Руководство футбольного клуба «Зенит» обратилось в Российский футбольный союз (РФС) с требованием запретить ФК «Ростов» регистрировать новых футболистов, сообщает telegram-канал «Мутко против».
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HBO запретил Трампу использовать фразы и образы из «Игры престолов»

Телеканал HBO, транслирующий сериал «Игра престолов», обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом не использовать интеллектуальную собственность в политических целях.
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Хоккей

Лукашенко раскритиковал выступления минского «Динамо» в КХЛ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намекнул, что после ещё одного года неудачных выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) минское «Динамо» может быть расформировано.
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Производитель YotaPhone обанкротился

Суд признал банкротом зарегистрированный на Каймановых островах офшор Yota — головную структуру производителя смартфонов Yota Devices.
Обновлено вчера в 09:05
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

В ведомстве полагают, что необходимо ввести категории любителей и профессионалов.
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Авто

Китайская Geely привезет в Россию новый купе-кроссовер

Новый купе-кроссовер Geely FY11, который уже в мае поступит на китайский рынок, в 2020 году приедет в Россию.
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Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт

Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
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Росстат рассказал о снижении доходов россиян

Реальные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 2,3%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
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Спорт

Мамаев и Кокорин прибыли в Пресненский суд на очередное заседание

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Шоу-бизнес

Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия

В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС

Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
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В России могут появиться частные кладбища

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Бенфика
Португальский футбольный клуб
Португальский профессиональный футбольный клуб из города Лиссабон, выступающий в Лиге Нош. Образован 28 февраля 1904 года. «Бенфика» считается одной из команд-основательниц чемпионата Португалии, основанного в 1933 году. Является одним из самых титулованных клубов Португалии: 35-кратный чемпион Португалии, 28-кратный обладатель Кубка и 5-кратный - Суперкубка страны. Домашним стадионом клуба является «Эштадиу да Луш», вмещающий 65 647 зрителей.
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Айнтрахт
Спортивный клуб
Немецкий футбольный клуб, базируется во Франкфурте-на-Майне. Выступает в Бундеслиге.
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