Футбол

«Айнтрахт» - «Бенфика»: прогноз на матч Лиги Европы УЕФАSputnik Грузия вчера в 11:50

Неделю назад лиссабонская "Бенфика" и франкфуртский "Айнтрахт" выдали незабываемый спектакль в первом матче ¼ финала Лиги Европы УЕФА. Хозяева победили со счетом 4:2, при этом необходимо отметить, что все голы во встрече были забиты после того, как на 20 минуте гости остались в меньшинстве.
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Айнтрахт-Бенфика 18.04.2019 прогноз П1

Sport-place05:40

«Айнтрахт» - «Бенфика»: прогноз на матч Лиги Европы УЕФА

Sputnik Грузиявчера в 11:50

«Айнтрахт» — «Бенфика». Прогноз (к. 1.84) и ставки на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы 18 апреля 2019 года

LiveSport.ru16 апреля в 17:20
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