Экономика
Airbus сворачивает производство A380Газета.Ru 04:02
Уточняется, что, несмотря на прекращение производства, самолетам Airbus A380 по-прежнему будет оказываться техническая поддержка. Компания Emirates решила заказать вместо Airbus A380 40 самолетов A330-900 и 30 лайнеров A350-900.
Читать в источнике
Оценить51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7232 источника, обновлено в 04:54, Вашингтон
Музыка
Названа причина смерти певца Сергея Захарова
Один из самых популярных советских певцов семидесятых Сергей Захаров скончался в возрасте 68 лет от сердечной недостаточности.
Обновлено в 04:48
Происшествия
В здании российского МИД нашли труп
Тело обнаружили в одном из туалетов на 19-м этаже здания.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Спасённого в Магнитогорске младенца выписали из больницы
Обновлено в 03:51
Происшествия
Суд снял арест с имущества Улюкаева
Обновлено в 04:16
Авто
Volkswagen показал тизер нового T-Roc R
Премьера нового немецкого кроссовера Volkswagen T-Roc R состоится уже 5 марта в Женеве.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали сообщения о постановке химатаки в Думе
В Кремле видели сообщения о постановочном характере съёмок «химической атаки» в сирийской Думе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:35
Экономика
В России НПЗ могут столкнуться с проблемой сбыта бензина
Обновлено вчера в 23:45
Культура
Друзь прокомментировал обвинения в подкупе
12 февраля Бер обвинил Друзя в попытке подкупа. В дирекции общественных связей Первого канала заявили, что проверят данное сообщение.
Обновлено 12 февраля в 20:58
Политика
В Сети обсуждают видео изгнания Соколовской из студии «России 1»
Стыд и позор, резюмировали пользователи Сети, обсуждающие видео, как украинскую журналистку выгнали из студии России 1.
Обновлено вчера в 10:37
Политика
Сенаторы США внесли законопроект о новых санкциях против России
Американские сенаторы подготовили законопроект о новых санкциях в отношении России, в частности, в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия
В Третьяковке установили новую систему охраны картин
В Государственной Третьяковской галерее после истории с кражей картины Архипа Куинджи установили новую систему охраны картин.
Обновлено в 01:02
Происшествия
Здравие жевали: суворовцы могли заразиться эхинококкозом через насвай
Ульяновские суворовцы могли заразиться эхинококкозом, употребляя насвай — распространенный в Азии вид некурительного табачного продукта, в состав которого входят экскременты животных.
Обновлено вчера в 16:02
Транспорт
Росавтодор покроет российские дороги «суперасфальтом»
В Росавтодоре сообщили, что "суперасфальт" уже используют при строительстве российских дорог.
Обновлено вчера в 21:25
Авто
KIA вывела на тесты новый компактный кроссовер KIA Tusker
На днях KIA вывела на тесты компактный кроссовер Tusker, созданный на базе Hyundai Creta следующего поколения.
Обновлено вчера в 10:45
Авто
УАЗ объявил о сокращении сотрудников
Всем работникам, попавшим под сокращение, предложат другую работу на автозаводе или других предприятиях площадки (с возможность переобучения), а также вакансии городского центра занятости.
Обновлено в 00:31
Политика
Украина депортирует епископа канонической УПЦ Гедеона
Обновлено в 01:40
Технологии
Изобретена кровать, которая не даёт спящему занять чужую половину
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Utair объяснила требование купить 11 билетов для двоих детей-инвалидов
Обновлено вчера в 15:34
Общество
Роскачество не нашло хороших пельменей в российских магазинах
Роскачество при проверке пельменей не смогло найти ни одного производителя, достойного "Знака качества".
Обновлено в 02:13
Космос
NASA признало потерю марсохода Opportunity
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило о прекращении работы марсохода Opportunity.
Обновлено вчера в 17:40
Здоровье
Названа главная опасность алкоголя для женщин
Согласно исследованию австралийских ученых из Университета Флиндерса, большинство женщин не знают о доказанной связи между употреблением алкоголя и появлениям рака груди.
Обновлено в 00:54
Общество
Минюст признал организацию «Горячая линия» иностранным агентом
Общественная организация "Горячая линия", выполняющая функцию московского отделения движения Льва Пономарева "За права человека", включена в реестр некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранного агента, сообщается на сайте министерства юстиции России.
Обновлено в 04:13
Политика
Экс-представитель НАТО в Москве обвинил Россию в «ударе в спину»
Бывший представитель НАТО в России, отставной капитан 1-го ранга ВМС США Гарри Табах в интервью изданию "Апостроф" обвинил Москву в "ударе в спину" Украины.
Обновлено вчера в 21:05
Культура
Мединский рассказал о планах ввести «культурные нормативы» в школах
Минкультуры и Минпросвещения разрабатывают совместный проект "Культурные нормативы для школьников", сообщил на Российском инвестиционном форуме министр культуры Владимир Мединский.
Обновлено в 03:39
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в марте
Россияне смогут отдохнуть три дня подряд, поскольку пятница, 8 марта, — нерабочая по случаю Международного женского дня, а 9 и 10 марта — календарные выходные.
Обновлено в 04:09
Наука
Ученые рассказали о ранней эволюции титанозавров
Ученые из американского университета Огайо в Соединенных Штатах описали новый вид титанозавра из раннего мела.
Обновлено в 02:07
Авто
Опубликован ролик с испытаний 1750-сильного гиперкара SSC Tuatara
Американская фирма SSC North America опубликовала 12 февраля на своем YouTube-канале ролик, в котором можно увидеть гиперкар Tuatara во время движения.
Обновлено в 03:05
Авто
Mini анонсировала самый мощный хэтчбек John Cooper Works GP 2020
Модель получит название Mini John Cooper Works GP и ее создадут на базе одноимённого концепта. который был показан в 2017 году во Франкфурте.
Обновлено вчера в 03:52