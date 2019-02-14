Общество

Airbus прекратит производство самолетов A380Коммерсантъ 01:49

По данным компании, Emirates получит еще 14 авиалайнеров в ближайшие два года. Кроме того, авиаперевозчик заказал 40 самолетов A330-900 и 30 лайнеров A350-900. Двухэтажный Airbus A380 — крупнейший в мире пассажирский лайнер.
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Воздушные гиганты

Коммерсантъ09:33

Airbus прекратит производство самых больших пассажирских авиалайнеров в 2021 году

ТАСС01:05

Airbus сворачивает производство A380

Газета.Ru04:02

Airbus откажется от производства самолётов A380

RT на русском01:32

Airbus откажется от самолетов A380

РБК01:15

Конкуренты подрезали крылья. Почему Airbus останавливает производство самого большого лайнера в мире

Телеканал 360°06:56

Airbus прекратит производство самых больших пассажирских самолетов A380

Ведомости00:58
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Происшествия

Число жертв взрыва газа в доме в Красноярске выросло до двух

Обновлено в 17:19
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы времен войны в Афганистане

Обновлено в 17:02
Политика

На Украине объяснили «феномен Зеленского»

"Феномен Зеленского" заключается в "форме протеста" украинцев, заявил депутат Верховной рады, кандидат на пост главы государства Евгений Мураев в эфире программы "Ринг Тайм", видео с которой политик опубликовал на своем YouTube-канале.
Обновлено в 20:42
Экономика

Алексей Мордашов отдаст часть бизнеса сыновьям

Компания «КН-холдинг» направила в антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении прав, позволяющих определять ведение предпринимательской деятельности ООО «Нордголд менеджмент» и аффилированных с ним компаний, которые формируют бизнес золотодобывающей компании Nordgold.
Обновлено в 16:10
Общество

Хакеры рассказали о причине произведенного ими сбоя «ВКонтакте»

Хакеры, предположительно ответственные за сбой в работе социальной сети «ВКонтакте», заявили, что использовали для этого обнаруженную год назад уязвимость, за которую не получили благодарности от администрации соцсети.
Обновлено в 20:24
Политика

Палата представителей США приняла бюджетный закон

Палата представителей конгресса США вслед за сенатом приняла закон о бюджете ряда министерств и пограничной безопасности, отправив документ на подпись президенту Дональду Трампу, свидетельствуют результаты голосования.
Обновлено в 20:52
Происшествия

Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа Лановому в перелете

Глава российского СК Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа одной из российских авиакомпаний в перелете актеру Василию Лановому.
Обновлено в 15:51
Происшествия

В Благовещенске горит склад на площади 200 кв. метров

Пожар вспыхнул в пятницу на складе в Благовещенске, огонь охватил 200 кв. м, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Обновлено в 19:20
Происшествия

Власти Вашингтона обязали рассекретить детали смерти Михаила Лесина

Власти Вашингтона по решению американского суда обязаны обнародовать материалы по делу о смерти бывшего российского министра печати Михаила Лесина, передает радиостанция «Эхо Москвы».
Обновлено в 19:47
Происшествия

Матери пришлось выкупить 11 мест в самолете для двух детей-инвалидов

Семье из Хабаровского края пришлось лететь в Курган, чтобы сделать операцию двум семилетним детям с ДЦП.
Обновлено в 02:23
Происшествия

В Москве произошла массовая драка со стрельбой

На юго-востоке Москвы, в районе Печатники, произошли массовая драка и стрельба с участием порядка ста человек, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 16:31
Политика

Убийство пса по кличке Трамп отказались считать политическим

Полиция в американском штате Миннесота установила, что убийство собаки по кличке Дональд Трамп не носило политический характер, передает телеканал Fox News со ссылкой на заявление местного шерифа.
Обновлено в 20:43
Спорт

Куклина может пропустить спринт на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити

Российская биатлонистка Лариса Куклина, скорее всего, не сможет выступить в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), которая пройдет 14 февраля, сообщил журналист в программе "Все на Матч".
Обновлено в 05:40
Общество

Госдеп порекомендовал согражданам не ездить на Гаити

Госдепартамент рекомендует гражданам США не ездить на Гаити из-за повсеместной преступности и продолжающихся волнений, также объявлена эвакуация большей части американского дипперсонала, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 21:33
Происшествия

Суд снял арест с имущества осужденного министра Улюкаева

Суд снял арест десяти земельных участков (в основном – в Смоленской области), частного дома, элитного автомобиля, жилого дома, денежных средств на сумму более одного миллиона долларов и около 300 миллионов рублей.
Обновлено в 07:40
Политика

ВС Венесуэлы аннулировал назначение нового руководства PDVSA и Citgo

Верховный суд Венесуэлы аннулировал назначение оппозиционным парламентом страны нового правления нефтегазовой компании PDVSA и членов совета директоров ее дочки Citgo, блокировав банковские счета этих лиц и запретив им покидать страну.
Обновлено в 16:46
Происшествия

Спасенного в Магнитогорске Ваню Фокина выписали из больницы

Обновлено в 02:51
Политика

В Пентагоне обвинили Россию в нежелании начать диалог по вооружениям

Обновлено в 19:07
Футбол

Мамаев сыграл в футбол на поле СИЗО «Бутырка»

Находящийся в «Бутырке» игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев сыграл в футбол в следственном изоляторе, спортсмен принял участие в матче двух сборных арестантов московского СИЗО.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие

Минобороны РФ приступает к крупнейшей реформе – «Ъ»

Реформу военно-строительной отрасли собирается осуществить Минобороны РФ, сообщили источники в военном ведомстве и правительстве, 15 февраля пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:57
Наука

В недрах Земли на глубине 660 километров обнаружены гигантские горы

В исследовании, опубликованном в журнале Science, геофизики из Принстонского университета (США) и Института геодезии и геофизики в Китае сообщают о горах и другой топографии на слое, расположенном на глубине 660 километров и разделяющем верхнюю и нижнюю мантию.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие

Как страны НАТО решили реагировать на развал ДРСМД

Собеседники РБК среди чиновников альянса назвали две основные угрозы, которые несет в себе вероятный развал договора.
Обновлено в 12:38
Спорт

Сборная РФ по биатлону может полностью перейти на отечественные винтовки

Новый биатлонный комплекс "ствол+патрон" на базе отечественной винтовки "Би-7-4" (разработки концерна "Калашников") и патрона "Олимп-БИ" (производства АО "ЦНИИТОЧМАШ") планируется создать для российских биатлонистов, сообщил РИА Новости президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.
Обновлено в 19:06
Политика

В Госдуме ответили Климкину на слова о русских и марсианах

Депутат Госдумы Андрей Козенко прокомментировал слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что даже у марсиан больше шансов приехать в качестве наблюдателей на президентские выборы, чем у россиян.
Обновлено в 13:51
Политика

Сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против РФ

Группа сенаторов США представила в среду законопроект, предусматривающий, в частности, введение дополнительных санкций против РФ в ответ на "российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом", а также за связанные с украинским кризисом события.
Обновлено вчера в 15:13
Хоккей

«Тампа-Бэй» — «Даллас»: Сергачёв забросил третью шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Даллас Старз».
Обновлено в 20:11
Политика

Задержание Арашуковых связали с доносом тайного генерала

Задержание сенатора Совета Федерации Рауфа Арашукова последовало после доклада силовиков президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Страшное ДТП произошло в Благовещенске: в аварии погибла женщина

В результате аварии женщина из автомобиля Honda Fit скончалась на месте.
Обновлено в 19:26
Транспорт

Пять кругов над Пулково. «Король воздуха» завис над Петербургом

Пять оборотов совершил над петербургским аэропортом самолёт Beechcraft King Air («Король воздуха») вечером 14 февраля.
Обновлено в 14:30
Политика

Мадуро сообщил о встрече главы МИД Венесуэлы со спецпредставителем США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса встречался в Нью-Йорке со спецпредставителем США Эллиотом Абрамсом.
Обновлено в 19:52
Главное