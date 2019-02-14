Общество
Airbus откажется от производства самолётов A380RT на русском 01:32
Airbus приняла решение прекратить производство самых вместительных пассажирских авиалайнеров A380, сообщает пресс-служба французской корпорации. Отмечается, что поставки прекратятся в 2021 году. Поводом стало то, что Emirates сократила портфель заказов этих самолётов с 162 до 123.
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Политика
Bellingcat заявил о раскрытии личности третьего «отравителя Скрипалей»
В Праге Сергеев был вместе с Александром Петровым (предполагаемое настоящее имя — Алекса ндр Мишкин), одним из двух других подозреваемых по «делу Скрипалей».
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Перекрытия в трех квартирах обрушились в результате взрыва газа в жилом доме в Красноярске, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах города.
Обновлено в 10:01
Технологии
Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на массовые сбои
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на массовые сбои.
Обновлено в 12:53
Культура
Умер народный артист России Сергей Захаров
Умер эстрадный певец, актер и народный артист России Сергей Захаров, ему было 68 лет.
Обновлено в 03:55
Политика
В Финляндии суд отклонил иск Бориса Ротенберга к трем банкам
Хельсинкский уездный суд отклонил иск российского бизнесмена Бориса Ротенберга против трех банков, отказавшихся оформлять платежи миллиардера.
Обновлено в 13:09
Происшествия
В ТЦ на юго-востоке Москвы загорелся автомобиль на подземной парковке
Более 500 человек эвакуированы из торгового центра на юго-востоке Москвы из-за возгорания автомобиля на парковке, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 13:56
Футбол
Мамаев сыграл в футбол на поле СИЗО «Бутырка»
Встреча завершилась со счетом 8:7. Хавбек сыграл по тайму за обе команды и забил семь мячей.
Обновлено в 10:04
Политика
Путин предложил ужесточить наказание за создание ОПГ
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о введении отдельного уголовного наказания для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ) - так называемых "воров в законе".
Обновлено в 13:03
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Власти Москвы согласовали марш памяти Бориса Немцова
Обновлено в 10:16
Футбол
Рыболовлев уволил Вадима Васильева с поста вице-президента «Монако»
Вице-президент и генеральный директор футбольного клуба «Монако» Вадим Васильев покинет свой пост.
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Происшествия
Во Внуково столкнулись два самолета
В аэропорту Внуково при буксировке столкнулись два самолета, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Актера Ланового не пустили на борт «Победы»
Народного артиста СССР Василия Ланового не пустили на рейс "Победы" в Ростов-на-Дону, сообщает "Москва 24".
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Армия и оружие
Журналист «Би-би-си» признал ролик о химатаке в Сирии фейком
Продюсер BBC Syria Риам Далати (Riam Dalati) признал кадры ролика из госпиталя сирийской Думы постановочными.
Обновлено вчера в 17:05
Здоровье
Росздравнадзор отзывает из обращения лекарство от кашля «Эреспал»
Препарат от кашля "Эреспал" может исчезнуть с прилавков аптек из-за возможного вреда, наносящегося сердцу.
Обновлено в 13:36
Политика
Британский парламент отклонил новое предложение по Brexit
В январе британский парламент отверг предложенное премьером Терезой Мэй соглашение с ЕС по Brexit, а 29 января одобрил поправки к техническому документу по Brexit, санкционирующие продолжение переговоров с Евросоюзом по ключевому вопросу — проблеме ирландской границы.
Обновлено в 13:05
Политика
Павла Грудинина сняли с поста главы совета депутатов города Видного
Совет депутатов городского поселения Видное проголосовал за отставку Павла Грудинина с поста председателя местного совета депутатов.
Обновлено в 13:49
Происшествия
Теракт в индийском Кашмире: Погибли 44 полицейских
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Политика
Путин потренировался на татами в Сочи
Президент России встретился с членами сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбе. Затем Путин потренироваться вместе со спортсменами.
Обновлено в 13:57
Политика
В ООН создана группа противодействия вмешательству в дела Венесуэлы
В Организации Объединённых Наций ряд стран — членов создали специальную группу по противодействию вмешательству во внутренние дела суверенных стран, в том числе во внутренние дела Венесуэлы.
Обновлено в 12:39
Политика
Патрушев рассказал, как Порошенко может победить на выборах
Серетарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что у президента Украины Петра Порошенко есть только один шанс победить на выборах.
Обновлено в 13:16
Политика
Сенаторы США готовят новые масштабные санкции против РФ
Сенаторы от Республиканской и Демократической партий США в среду представят законопроект, нацеленный на наказание России за вмешательство в выборы в США и за ее агрессию на Украине путем введения санкций против ее банковского, энергетического секторов и внешнего долга, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 14:43
Политика
Медведев призовет чиновников к ответу за недостроенные школы и дороги
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал, что за каждую недостроенную школу, километр дороги и неубранную свалку будут отвечать не «абстрактные власти», а конкретные чиновники.
Обновлено в 05:20
Футбол
ВФСО «Динамо» одобрило продажу футбольного клуба банку ВТБ
Обновлено в 09:11
Происшествия
Суд снял арест с имущества осужденного министра Улюкаева
Суд снял арест десяти земельных участков (в основном – в Смоленской области), частного дома, элитного автомобиля, жилого дома, денежных средств на сумму более одного миллиона долларов и около 300 миллионов рублей.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Суд в США обязал власти обнародовать детали смерти Михаила Лесина
Городские власти Вашингтона собираются предать гласности документы по делу о смерти бывшего российского министра Михаила Лесина в США в 2015 году.
Обновлено в 04:03
Хоккей
Экс-игрок «Питтсбурга» назвал Малкина «психом»
Обновлено в 12:42
Политика
Медведев назвал новый пакет санкций против России шизоидной историей
Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал новый пакет санкций против России шизоидной историей.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Самолет арестованного Зиявудина Магомедова выставлен на продажу
Ранее принадлежавший арестованному миллиардеру Зиявудину Магомедову самолет Gulfstream G650 с бортовым номером 9H-DTY выставлен на продажу на сайте компании-производителя.
Обновлено в 13:10