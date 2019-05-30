Трагедия в Шереметьеве
Airbus А320 совершил аварийную посадку в ШереметьевоГазета.Ru 04:47
По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
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с чего всё началось
Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. "Самолет, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Москва - Грозный, вернулся в Шереметьево после того, как на борту сработал датчик пожаротушения", - сказал источник.ТАСС03:49
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Борт с пассажирами вернувшегося в Шереметьево рейса «Аэрофлота» вылетел в Грозный
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 08:11, Ашберн
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