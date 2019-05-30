Airbus А320 совершил аварийную посадку в ШереметьевоГазета.Ru 04:47

Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. "Самолет, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Москва - Грозный, вернулся в Шереметьево после того, как на борту сработал датчик пожаротушения", - сказал источник.

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