Трагедия в Шереметьеве
Airbus А320 совершил аварийную посадку в ШереметьевоГазета.Ru 04:47
По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
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с чего всё началось
Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. "Самолет, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Москва - Грозный, вернулся в Шереметьево после того, как на борту сработал датчик пожаротушения", - сказал источник.ТАСС03:49
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