Трагедия в Шереметьеве
Airbus А320 экстренно сел в «Шереметьево»Газета.Ru 04:51
Пассажирский самолет Airbus А320, выполнявший рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Грозный, совершил вынужденную посадку в столичном аэропорту "Шереметьево". Об этом сообщают агентства ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. "Самолет, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Москва - Грозный, вернулся в Шереметьево после того, как на борту сработал датчик пожаротушения", - сказал источник.ТАСС03:49
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