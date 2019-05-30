Airbus А320 экстренно сел в «Шереметьево»Газета.Ru 04:51

Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. "Самолет, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Москва - Грозный, вернулся в Шереметьево после того, как на борту сработал датчик пожаротушения", - сказал источник.

с чего всё началось

Пассажирский самолет Airbus А320, выполнявший рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Грозный, совершил вынужденную посадку в столичном аэропорту "Шереметьево". Об этом сообщают агентства ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на источники.

Происшествия Преподавателя обвинили во взрыве в петербургской военной академии 235-й гарнизонный военный суд отправил под домашний арест преподавателя Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге полковника Рифата Закирова, обвиняемого в причастности к подрыву бомбы в учебном заведении.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Авто Представлен обновленный кроссовер Lexus RX Компания Lexus представила кроссовер RX 2020 модельного года, который после обновления изменился минимально.

Гаджеты Ещё один монстр. Кулер Zalman CNPS20X весит 1,3 кг и позволяет установить два вентилятора Вчера компания Noctua показала на Computex 2019 огромный процессорный кулер массой 1,5 кг, рассчитанный в первую очередь на пассивную работу.

Энергетика Минфин удивился словам главы «Транснефти» о взрыве машины замминистра Министерство финансов удивлено реакцией «Транснефти» на слова министра Антона Силуанова о необходимости компании нести финансовую ответственность за загрязнение нефтепровода «Дружба»; ранее представитель нефтяной компании напомнил о взрыве машины первого замминистра финансов в 1997 году.

Политика Австрийские нефтяники просят у ЕС защиты от санкций США Австрийская нефтяная компания OMV призывает ЕС защитить европейские компании-партнеры проекта «Северный поток-2» от возможных санкций США.

Политика Экс-министр экономики Украины предупредил об опасности дефолта Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране существует опасность дефолта.

Политика Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.

Общество В Пенсионном фонде вскрыли аферу с накоплениями россиян В ПФР в конце прошлого года заметили аномальный рост заявлений от людей, которые хотели перевести свои пенсионные накопления из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой.

Армия и оружие Су-57 получит противокорабельную ракету «Сегодня предприятие в интересах Минобороны занимается разработкой активной головки самонаведения для перспективной противокорабельной ракеты, которая в том числе планируется для использования на самолете Су-57», — приводит агентство заявление заместителя министра обороны Алексея Криворучко, посетившего уральское предприятие.

Религия Екатеринбургская епархия заявила о нехватке храмов в городе Жители Екатеринбурга предложили 53 площадки под храм святой Екатерины, потому что в городе не хватает церквей, считает пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.

Культура Впервые в истории YouTube канал набрал 100 млн подписчиков Индийский YouTube-канал T-Series впервые в истории видеохостинга набрал более 100 млн подписчиков.

Общество Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения Чиновники придумали способ, как вынудить владельцев жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду, платить налоги.

Политика Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия ДРСМД "Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал спикер.

Политика Путин ограничил иностранцев в праве служить по контракту Президент России Владимир Путин ограничил граждан других государств в праве служить по контракту в Российской армии.

Общество Граждане России потратили на майские праздники почти 700 млрд рублей Отмечается, что в этом году на майские праздники спрос резко возрос в категориях «Магазины Duty Free» и «Товары для строительства и ремонта», а среди отдельных товаров — на семена и садовый инвентарь.

Общество Срывом ЕГЭ в Иванове заинтересовалась прокуратура Позором на всю Ивановскую область обернулась накануне сдача ЕГЭ по математике в двух школах г. Иваново: № 8 и № 22.