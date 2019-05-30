Трагедия в Шереметьеве

Airbus А320 экстренно сел в «Шереметьево»Газета.Ru 04:51

Пассажирский самолет Airbus А320, выполнявший рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Грозный, совершил вынужденную посадку в столичном аэропорту "Шереметьево". Об этом сообщают агентства ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на источники.
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Airbus A320 совершил вынужденную посадку в Шереметьево

Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. "Самолет, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Москва - Грозный, вернулся в Шереметьево после того, как на борту сработал датчик пожаротушения", - сказал источник.
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