Происшествия

Самолет Air Astana совершил аварийную посадку в ШереметьевоТелеканал 360° вчера в 15:45

Самолет Airbus-A320 авиакомпании Air Astana совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом «360» сообщил источник знакомый с ситуацией. Самолет выполнял рейс Нур-Султан — Москва.
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Air Astana опровергла сообщения об экстренной посадке самолета в Шереметьево

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Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в Шереметьево

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Air Astana отвергла сообщения об «экстренной» посадке своего самолета в Шереметьево

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РБКвчера в 23:56

Пассажир самолета Нур-Султан - Москва: «Мы нормально приземлились в „Шереметьево“, нас не трясло, не подбрасывало»

Комсомольская правдавчера в 16:40

Air Astana опровергла информацию об аварийной посадке самолета в Шереметьево

ТАССвчера в 23:59
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В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку

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На встрече главный исполнительный директор «Милана» Иван Газидис предложит Сарри 3-летний контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год.
Обновлено вчера в 20:26
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Обновлено в 01:00
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Дмитрий Гордон заявил о завершении сотрудничества с каналом «112 Украина» из-за Медведчука

Журналист Дмитрий Гордон в эфире «112 Украина» заявил, что намерен прекратить сотрудничество с телеканалом.
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Служебная проверка ждет главу Минобра Забайкалья

В Забайкальском крае начата служебная проверка в отношении министра образования региона Андрея Томских.
Обновлено в 01:27
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«Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа

«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
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Компания Xiaomi 23 мая представит на рынке России смартфон Mi 9 SE, являющийся упрощенной модификацией флагмана Mi 9. Отечественные пользователи смогут приобрести удешевленную компактную модель по цене от 24 990 рублей.
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Трамп признался, что не хочет войны с Ираном

Источники рассказали, что на секретном брифинге в Белом доме американский президент Дональд Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном.
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Количество жертв обрушения здания в Шанхае увеличилось до семи человек, говорится в сообщении местной администрации.
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Общество

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Обновлено в 01:42
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Месси получил правительственную награду Каталонии

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