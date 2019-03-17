Футбол

Агуэро забил победный гол в ворота «Суонси» из офсайдаЕвро-футбол.ру вчера в 16:25

Суонси — Манчестер Сити
2 – 3
Матч завершён
Кубок Англии, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Либерти»
Мэтт Граймз
20′
Берсант Целина
29′
46′
Эмерик Лапорт
57′
Фабиан Делф
Александр Зинченко
57′
Лерой Сане
Рахим Стерлинг
Натан Дайер
Йоэль Асоро
61′
64′
Рияд Марез
Серхио Агуэро
69′
Бернарду Силва
Джордж Байерс
Деклан Джон
73′
78′
Кристоффер Нордфельдт
Джей Фултон
Киэн Харрис
86′
88′
Серхио Агуэро
Победный мяч в исполнении "Манчестер Сити" в ворота "Суонси" в матче 1/4 финала Кубка Англии был забит из положения вне игры. На 88-й минуте игры в момент передачи хавбека "горожан" Бернарду Силвы аргентинский форвард Серхио Агуэро находился в очевидном офсайде.
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