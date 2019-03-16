Футбол

Агуэро забил победный гол «Манчестер Сити» в Кубке Англии из офсайдаЧемпионат вчера в 16:13

Суонси — Манчестер Сити
2 – 3
Матч завершён
Кубок Англии, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Либерти»
Мэтт Граймз
20′
Берсант Целина
29′
46′
Эмерик Лапорт
57′
Фабиан Делф
Александр Зинченко
57′
Лерой Сане
Рахим Стерлинг
Натан Дайер
Йоэль Асоро
61′
64′
Рияд Марез
Серхио Агуэро
69′
Бернарду Силва
Джордж Байерс
Деклан Джон
73′
78′
Кристоффер Нордфельдт
Джей Фултон
Киэн Харрис
86′
88′
Серхио Агуэро
«Манчестер Сити» вышел полуфинал Кубка Англии, одержав победу в матче с «Суонси». Встреча, проходившая на стадионе «Либерти», завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Победный мяч на 88-й минуте забил форвард Серхио Агуэро.
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