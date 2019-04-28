Агуэро вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров АПЛ в историиSport24.ru вчера в 15:39

Победу над «Бернли» «горожанам» принес гол нападающего Серхио Агуэро. Для аргентинца этот гол стал 163-м в Премьер-лиге, что позволило ему выйти на шестое место в списке лучших бомбардиров лиги всех времен.

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Агуэро вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров АПЛ в истории

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