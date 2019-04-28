Футбол

Агуэро вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров АПЛ в историиSport24.ru вчера в 15:39

Бернли — Манчестер Сити
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Терф Мур»
63′
Серхио Агуэро
64′
Лерой Сане
Габриэл Жезус
Крис Вуд
Матей Выдра
72′
Джеффри Хендрик
Йоханн Берг Гудмундссон
76′
83′
Серхио Агуэро
Джон Стоунз
Мэттью Лоутон
87′
90′+2′
Рахим Стерлинг
Николас Отаменди
90′+5′
Илкай Гюндоган
Победу над «Бернли» «горожанам» принес гол нападающего Серхио Агуэро. Для аргентинца этот гол стал 163-м в Премьер-лиге, что позволило ему выйти на шестое место в списке лучших бомбардиров лиги всех времен.
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