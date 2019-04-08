Футбол

Агуэро тренируется в общей группе «Манчестер Сити»Евро-футбол.ру 11:16

В понедельник "Манчестер Сити" провёл тренировку на новом стадионе "Тоттенхэма" в преддверии первого четвертьфинала Лиги чемпионов. Как сообщает Daily Mail, нападающий "горожан" Серхио Агуэро занимался в общей группе.
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Агуэро сможет сыграть с «Тоттенхэмом»

Матч ТВ15:55

Агуэро сможет сыграть с «Тоттенхэмом»

Sportbox.RU15:55

Агуэро вернулся в общую группу перед матчем с «Тоттенхэмом»

РИА Новости10:32

Агуэро вернулся к тренировкам в общей группе

Спорт-Экспресс10:34

Агуэро тренируется в общей группе «Манчестер Сити»

Евро-футбол.ру11:16
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