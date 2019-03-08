Футбол
Агуэро стал лучшим игроком февраля в АПЛ, Гвардиола – лучшим тренеромEurosport.ru 09:38
Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола стали лучшими в английской Премьер-лиге за февраль. Аргентинский форвард забил в четырех матчах семь мячей, оформив два хет-трика – в ворота «Арсенала» и «Челси».
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СМИ сообщили о публикации карты сокровищ Третьего Рейха
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Происшествия
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Происшествия
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Экономика
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Кино
Стало известно, где пройдут съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
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Источники в администрации президента США рассказали, что Дональд Трамп намерен попросить у конгресса $750 млрд для военных трат в следующем году.
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Челси Мэннинг арестовали за отказ давать показания по делу WikiLeaks
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Обновлено в 16:25
Политика
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Спорт
Россия выиграла медальный зачет Универсиады
Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Универсиады в Красноярске, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:15
Экономика
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Энергетика
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Общество
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Шефчович заявил о необходимости возобновления диалога с Россией
Кандидат в президенты Словакии, замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович считает необходимым найти способ возобновления диалога Европы с Россией.
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