Футбол

Агуэро стал лучшим игроком февраля в АПЛ, Гвардиола – лучшим тренеромEurosport.ru 09:38

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола стали лучшими в английской Премьер-лиге за февраль. Аргентинский форвард забил в четырех матчах семь мячей, оформив два хет-трика – в ворота «Арсенала» и «Челси».
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Гвардиола признан лучшим тренером февраля в АПЛ

Матч ТВ08:32

Гвардиола признан лучшим тренером февраля в АПЛ

Чемпионат08:23

Гвардиола признан лучшим тренером февраля в английской премьер-лиге

РИА Новости08:25

Гвардиола признан тренером месяца в английской премьер-лиге

Sport24.ru08:27

Агуэро признан лучшим игроком февраля в АПЛ

Советский спорт07:17

Гвардьола – лучший тренер февраля в АПЛ

Спорт-Экспресс08:12

Гвардиола признан лучшим тренером февраля в АПЛ

Sports.ru08:12
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Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 12:49, Ашберн
Происшествия

Задержан бывший заместитель главы «Росгеологии» Горринг

Руслан Горринг, который был уволен с поста первого заместителя главы «Росгеологии» после публикации скандального видео, задержан в столичном аэропорту Внуково.
Обновлено в 11:17
Политика

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Бывшего информатора портала WikiLeaks Челси Мэннинг (Брэдли Мэннинг) взяли под стражу за отказ от дачи показаний большому жюри в рамках расследования деятельности WikiLeaks, передает Fox News.
Обновлено в 11:19
Спорт

Россия выиграла медальный зачет Универсиады

Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Универсиады в Красноярске, сообщает ТАСС.
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В шведском Эстерсунде на чемпионате мира по биатлону завершился женский спринт.
Обновлено в 11:39
Происшествия

Бывшая «Юная мисс Вселенная» умерла в 19 лет

"Юная мисс Вселенная —2017" Лотте ван дер Зее умерла от сердечного приступа. Об этом сообщается в ее инстаграме.
Обновлено в 11:24
Хоккей

СКА сломил сопротивление «Спартака» в плей-офф Кубка Гагарина

В Москве состоялся шестой матч серии первого раунда плей-офф в Западной конференции между столичным "Спартаком" и санкт-петербургским СКА.
Обновлено в 11:15
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В Москве подросток умер после визита к стоматологу.
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Общество

В Германии нашли вещи советских и польских граждан, убитых нацистами

На западе Германии в Арнсбергеском лесу были обнаружены вещи более 200 советских и польских граждан времен Второй Мировой войны.
Обновлено в 12:32
Космос

Космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане

Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС, вошел в плотные слои атмосферы, раскрыл парашюты и приводнился в расчетном районе Атлантического океана в 360 километрах от побережья Флориды.
Обновлено в 09:20
Энергетика

Норвежский суверенный фонд распродаст доли в нефтегазовых компаниях

Норвежский фонд национального благосостояния (ФНБ), который является крупнейшим в мире, продаст часть своих нефтегазовых активов.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Появилось видео с места крушения МиГ-21 в Индии

В Сети опубликовали видео с места крушения истребителя МиГ-21 ВВС Индии.
Обновлено в 09:45
Хоккей

«Торпедо» переиграло «Барыс» и сравняло счет в серии

«Торпедо» одержало победу над «Барысом» в шестом матче серии и продолжит борьбу за выход в следующий раунд Кубка Гагарина.
Обновлено в 11:34
Происшествия

В Киеве на марше феминисток произошли столкновения полиции и радикалов

Обновлено в 11:15
Спорт

Щербакова лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ в Загребе

Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на чемпионате мира среди юниоров в Загребе.
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Политика

Венесуэла осталась без света из-за диверсии на ГЭС

Обновлено вчера в 20:22
Армия и оружие

Смертоносный: в США оценили потенциал российского автомата АК-203

Американские СМИ заинтересовались открытием российско-индийского предприятия по производству автоматов АК-203 в городе Корва на северо-востоке Индии.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Один человек погиб в ДТП в Подмосковье

Один человек погиб, восемь (в том числе четверо детей) пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Московской области.
Обновлено в 12:39
Политика

Суд вынес приговор экс-главе предвыборного штаба Трампа

Федеральный судья штата Виргиния признал Пола Манафорта, экс-главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, виновным в мошенничестве и приговорил его к 47 месяцам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:24
Экономика

Китай поможет построить тоннель между Хельсинки и Таллином

Обновлено в 03:30
Футбол

«Рома» объявила о назначении Раньери на пост главного тренера

«Рома» объявила о назначении Клаудио Раньери на пост главного тренера.
Обновлено в 12:06
Политика

В конгрессе США одобрили запрет на признание Крыма российским

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, который запрещает американскому правительству признавать Крым российским.
Обновлено в 01:59
Политика

Климкина пригласили в Крым проведать родственников

Приглашаем господина Климкина в Крым.
Обновлено в 04:04
Общество

Подаренный на 8 Марта Porsche поставил российскую чиновницу в тупик

Глава агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина рассказала, что на Международный женский день получила в подарок от молодого человека Porsche, но не знает, что делать с машиной.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Очевидцы: На проспекте Космонавтов мужчина поскользнулся и погиб

Обновлено в 10:56
Происшествия

На западе Москвы загорелся одноэтажный дом

Одноэтажный деревянный дом загорелся по всей площади в Серебряном бору на западе Москвы, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие

Турция анонсировала развертывание С-400

Обновлено в 05:24
Армия и оружие

США выдворят Россию из Арктики нечестными действиями

США начали активно работать над тем, чтобы сократить отставание от России в гонке за Арктику, так как поняли, что проигрывают.
Обновлено в 05:51
Футбол

Жена В. Березуцкого: «99,9% мужчин были в той же ситуации, что и Кокорин с Мамаевым»

Ольга Березуцкая, жена экс-защитника ЦСКА Василия Березуцкого, поделилась мнением относительно ситуации вокруг нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
Обновлено в 12:02
Хоккей

Новым владельцем «Слована» может стать чешский бизнесмен

Словацкий хоккейный клуб «Слован», который выступает в КХЛ, может выкупить учредитель и главный акционер международной инвестиционно-финансовой группы PPF Group N. V. Пётр Келлнер.
Обновлено в 08:59
Спорт

Павлова ответила хейтерам в Instagram

Чемпионка Европы-2019 в одиночной смешанной эстафете Евгения Павлова заявила, что не впускает в свою жизнь хейтеров.
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Как работают Яндекс.Новости?
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