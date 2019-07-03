Сборная Бразилии забила два безответных мяча в ворота Аргентины в полуфинале домашнего Кубка Америки по футболу. В середине первого тайма счёт с передачи Роберто Фирмино открыл Габриэл Жезус. После перерыва преимущество аргентинцев удвоил сам Фирмино.

Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу

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