Футбол
Агуэро с первых минут начнет матч с БразилиейСпорт-Экспресс вчера в 21:11
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подтвердил, что нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро с первых минут сыграет против Бразилии в матче 1/2 финала Кубка Америки-2019.
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