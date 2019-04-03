Футбол

Агуэро пропустит матч с «Кардиффом»Спорт-Экспресс 08:40

Манчестер Сити — Кардифф Сити
завтра
в 14:45
Чемпионат Англии
Стадион «Этихад»
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола сообщил, что нападающий Серхио Агуэро пропустит матч 33-го тура чемпионата Англии против "Кардиффа". Игра состоится завтра, 3 апреля, начало – в 21.45 по мск.
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Агуэро пропустит матч «Манчестер Сити» — «Кардифф»

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«Манчестер Сити» — «Кардифф». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч 33 тура чемпионата Англии 3 апреля 2019 года

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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 18:22, Ашберн
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