Футбол

Агуэро не сыграет с «Кардифф Сити»Евро-футбол.ру 09:41

Манчестер Сити — Кардифф Сити
завтра
в 14:45
Чемпионат Англии
Стадион «Этихад»
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не поможет своей команде в матче против "Кардифф Сити" в среду. Об этом главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола рассказал журналистам на пресс-конференции.
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