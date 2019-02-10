Футбол

Агуэро повторил рекорд Ширера по хет-трикам в АПЛRT на русском 12:45

Манчестер Сити — Челси
6 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Этихад»
Рахим Стерлинг
4′
Серхио Агуэро
13′
Серхио Агуэро
19′
Илкай Гюндоган
25′
52′
Росс Баркли
Матео Ковачич
Серхио Агуэро
56′
60′
Жоржиньо
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
65′
65′
Педро Родригес
Рубен Лофтус-Чик
Кевин де Брюйне
Рияд Марез
68′
69′
Маркос Алонсо
73′
Маркос Алонсо
Эмерсон Палмьери
Фернандиньо
Давид Сильва
75′
Илкай Гюндоган
77′
Рахим Стерлинг
80′
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро повторил достижение лучшего бомбардира Английской премьер-лиги (АПЛ) Алана Ширера. В матче 26-го тура АПЛ Агуэро трижды поразил ворота «Челси». Этот хет-трик стал для него 11-м в английском первенстве.
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