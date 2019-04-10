Футбол

Агуэро не забил пенальти, Кейн сломался. А Сон прикончил «Ман Сити»Sport24.ru вчера в 17:07

Тоттенхэм — Манчестер Сити
1 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Лондон, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
Дэнни Роуз
12′
28′
Эмерик Лапорт
Харри Кейн
Лукас Моура
58′
59′
Рияд Марез
71′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
Сон Хын Мин
78′
Харри Уинкс
Виктор Ваньяма
81′
Деле Алли
Фернандо Льоренте
87′
89′
Рияд Марез
Лерой Сане
89′
Давид Сильва
Кевин де Брюйне
На 8-й минуте Деле Алли после подачи Сиссоко мог открывать счет ударом с лета, но зарядил чуть выше. А вот у Серхио Агуэро спустя несколько минут был стопроцентный шанс. Бьорн Куйперс назначил пенальти (к слову, очень спорный) после игры рукой накрывавшего удар Стерлинга Роуза, обратившись к VAR.
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