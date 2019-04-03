Футбол
Агуэро не сыграет с «Кардифф Сити»Евро-футбол.ру 09:41
Чемпионат Англии
Стадион «Этихад»
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не поможет своей команде в матче против "Кардифф Сити" в среду. Об этом главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола рассказал журналистам на пресс-конференции.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 21:23, Ашберн
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