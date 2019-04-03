Агуэро не поможет «Манчестер Сити» в матче против «Кардиффа»Советский спорт 09:47

Форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро не сыграет за Манчестер Сити в матче 33-го тура АПЛ с Кардиффом. Об этом информирует пресс-служба горожан.

Агуэро не поможет «Манчестер Сити» в матче против «Кардиффа»

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