Футбол
Агуэро не поможет «Манчестер Сити» в матче против «Кардиффа»Советский спорт 09:47
Чемпионат Англии
Стадион «Этихад»
Форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро не сыграет за Манчестер Сити в матче 33-го тура АПЛ с Кардиффом. Об этом информирует пресс-служба горожан.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 16:43, Ашберн
Игры
Сэтрион пополнила список бойцов Mortal Kombat 11
Релиз Mortal Kombat 11 состоится 23 апреля на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC.
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес
Панин назвал россиян «обществом злобных уродцев»
Обновлено в 07:35
Автоспорт
Ферстаппен возглавил протокол первого дня тестов
Результаты первого дня тестов Пилот Команда Время Круги Шины 1. М.Ферстаппен Red Bull Racing 1:29.379 62 С3 2. М.Шумахер Ferrari +0.597 56 С5 3. Л.Норрис McLaren +1.421 22 С3 4. Р.Грожан Haas +1.503 42 С3 5. А.Элбон Toro Rosso +1.709 71 С3 6. Л.Хэмилтон Mercedes +1.777 77 С3 7. Д.Риккардо Renault +2.205 45 С4 8. Л.Стролл Racing Point +2.585 32 С3 9. К.Сайнс McLaren +2.679 32 С2 10.
Обновлено в 11:20
Наука
Китайцы обманули автопилот Tesla с помощью наклеек на асфальте
Ещё специалисты Tencent Keen Security Lab обманули камеры автомобиля, показывая странное изображение (посмотрите ролик), – система думала, что пошёл дождь и включала дворники.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Минобороны рассказало о состоянии пострадавших при взрыве в Петербурге
В Министерстве обороны России рассказали о состоянии пострадавших в результате взрыва в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие
США проигнорировали совещание по лагерю сирийских беженцев «Рукбан»
В сообщении говорится, что во вторник, 2 апреля на пункте пропуска "Джлеб" руководитель нашего миротворческого Центра в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин провел второе координационное совещание по выработке мероприятий, направленных на ликвидацию лагеря "Рукбан".
Обновлено в 10:52
Политика
В НАТО готовят «пакет мер» в отношении России в Чёрном море
Главы МИД стран НАТО в ходе встречи в Вашингтоне намерены принять «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа.
Обновлено в 14:48
Политика
Госдума разрешит охотиться с луком
Обновлено в 09:31
Политика
На Украине завели уголовное дело по полёту Бойко и Медведчука в Россию
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины инициировало уголовное расследование в отношении украинских Госпогранслужбы и Госавиаслужбы по факту полёта в Россию политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука, сообщает 2 апреля «Украинская правда».
Обновлено в 12:55
Политика
Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов
Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что выборы на территории страны превратили в фарс.
Обновлено в 06:00
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин
Денис Лисов ранее забрал своих детей в Швеции из приемной семьи, куда их направили органы шведской ювенальной юстиции.
Обновлено в 15:53
Политика
Президент Алжира подал в отставку
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило официальное информагентство АПС.
Обновлено в 14:52
Технологии
Ozon меняет лого и начинает масштабный ребрендинг
Российский интернет-ритейлер Ozon, одна из лидирующих компаний на рынке, объявил о начале масштабного ребрендинга.
Обновлено в 05:34
Кино
Семья Юлии Началовой высказалась против съемок фильма о певице
Родители Юлии Началовой получили предложение увековечить память певицы, но не поддержали инициативу снять о ней художественный фильм, пишет РИА «Новости».
Обновлено в 06:12
Футбол
Парижская прокуратура расследует гомофобские высказывания Эвра
Парижская прокуратура начала расследование в отношении бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патриса Эвра, сообщает AP News.
Обновлено в 15:56
Единоборства
Нурмагомедов заявил, что обсуждал с UFC реванш против Макгрегора
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что обсуждал с организацией возможность проведения повторного поединка с ирландцем Конором Макгрегором.
Обновлено в 06:27
Общество
Названы самые «аварийные» имена водителей Москвы
Обновлено в 16:08
Политика
«Победа» отказалась менять Boeing 737 на МС-21
Обновлено в 16:17
Происшествия
Пожар вспыхнул в детском лагере в Хабаровском крае
Обновлено в 15:31
Экономика
Российский производитель беспилотников может переехать в США
Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.
Обновлено вчера в 21:26
Хоккей
«Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом»
Обновлено в 12:43
Происшествия
В квартире родителей правозащитника Передрука провели обыск
В Мурманске в квартире у родителей правозащитника Александра Передрука из организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прошел обыск по делу «архангельского террориста» Михаила Жлобицкого, передает «Интерфакс».
Обновлено в 14:24
Армия и оружие
У берегов Камчатки атомные субмарины провели дуэль под водой
На полигоне Камчатки два ракетных подводных крейсера стратегического назначения «Александр Невский» и «Рязань» провели подводную дуэль.
Обновлено в 15:03