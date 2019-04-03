Агуэро не поможет «Манчестер Сити» в матче против «Кардиффа»Советский спорт вчера в 09:47

Форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро не сыграет за Манчестер Сити в матче 33-го тура АПЛ с Кардиффом. Об этом информирует пресс-служба горожан.

Агуэро не поможет «Манчестер Сити» в матче против «Кардиффа»

Космос «Роскосмос» предложит S7 помощь в реализации программы «Морской старт» Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что госкорпорация намерена оказать поддержку S7 Group и продолжать сотрудничество по проекту «Морской старт» после гибели совладелицы компании Наталии Филевой в авиакатастрофе в Германии.

Происшествия Более 700 учащихся эвакуированы из-за пожара в школе в Красноярске Свыше 700 учащихся и 64 человека из числа персонала были эвакуированы в среду из-за пожара в одной из школ Красноярска.

Экономика Российскому производителю беспилотников предложили переехать в США "Департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA и готов обеспечить всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса", - рассказал собеседник агентства.

Здоровье В Уфе стартовала неделя здравоохранения Сегодня, 2 апреля, в Уфе открылась неделя здравоохранения. Основные мероприятия проходят на площадке ВДНХ.

Политика Президент Алжира подал в отставку Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило официальное информагентство АПС.

Экономика Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели соглашение о продаже Denizbank Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).

Экономика Кабмин направил более 65,8 млрд рублей на развитие автомобильных дорог "Подписанными распоряжениями утверждено распределение трансфертов в размере 65 млрд 824 млн рублей между бюджетами 28 субъектов Федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", - отмечается в пояснительной записке.

Экономика ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговли Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.

Общество Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира Сайт Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира на основании отзывов своих пользователей.

Общество Названы самые преступные регионы России Наибольшее число преступлений в России в прошлом году было совершено в Москве. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные МВД.

Происшествия Росгвардия уволит повредившего машины в Зеленограде сотрудника Росгвардия начала проверку в отношении военнослужащего, который повредил несколько машин и совершил кражу в Зеленограде.

Спорт Российскую биатлонистку поставили в один ряд с мировыми звёздами Российская биатлонистка Светлана Миронова по функциональной подготовке ничем не уступает мировым лидерам.

Общество В России отменили бумажный СНИЛС В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Происшествия ФСБ завела дело на мэра Евпатории Уголовное дело возбуждено следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю в отношении главы администрации города Евпатория, в его доме и на работе проводятся следственные действия, сообщил пресс-служба ведомства.

Общество Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами» Денежные доходы (в среднем на душу населения) в 2018 году, по предварительной оценке Росстата, составили 32,6 тыс. руб. Январь 2019 года стал последним месяцем публикации данных о денежных доходах россиян.

Авто Новый Ford Kuga: платформа и дизайн от Focus и разнообразие гибридов Новая генерация Kuga создана на глобальной платформе Ford C2, лежащей в основе последнего Focus.

Политика NYT: еще две американки обвинили Байдена в неподобающем поведении Еще две гражданки США обвинили бывшего вице-президента США демократа Джозефа Байдена в неподобающем поведении.

Общество В Москве в майские праздники ограничат продажу спиртного Продажа алкоголя и напитков в стеклянной таре окажется под запретом в период майских праздников в магазинах, расположенных вблизи мест массовых гуляний в Москве.

Общество Суд в Иркутске запретил строительство завода на Байкале Арбитражный суд Иркутской области запретил ООО "АкваСиб" строить завод по розливу воды в поселке Култук, следует из опубликованного определения суда.

Происшествия СМИ узнали детали из доклада о крушении Boeing 737 MAX в Индонезии В докладе следователей о ходе расследования катастрофы Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, произошедшей в Индонезии октябре 2018 года, сказано, что неисправный датчик угла атаки самолета перед крушением проходил ремонт в центре техобслуживания лайнеров XTRA Aerospace Inc. в США.