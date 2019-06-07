Футбол
Агуэро хочет выиграть Кубок Америки для МессиСпорт-Экспресс 02:12
Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро надеется, что однажды его национальная команда выиграет Кубок Америки, сообщает Fox Sports. В последний раз Аргентина выигрывала Кубок Америки в 1993 году. В 2015-м и 2016-м сборная становилась вице-чемпионом.
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Политика
Зеленский намерен уволить генпрокурора Луценко
Президент Украины Зеленский на следующей неделе направит в Верховную раду представление на увольнение генерального прокурора Луценко.
Обновлено вчера в 23:42
Финансы
Сбербанк за январь-май увеличил чистую прибыль по РСБУ на 12,3%
Сбербанк России за январь-май 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3% - до 369,1 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Обновлено в 03:12
Здоровье
Два жителя Волгоградской области скончались от ботулизма
Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, в 2019 году было зарегистрировано 16 случаев ботулизма, при этом пострадало 18 человек.
Обновлено в 02:46
Экономика
С 2020 года материнский капитал увеличится
Средства на повышение уже выделены, а решение согласовано.
Обновлено вчера в 16:33
Игры
Google Stadia запустят в ноябре
Компания Google провела дебютный выпуск Stadia Connect.
Обновлено вчера в 13:10
Шоу-бизнес
Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой
Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено вчера в 15:32
Армия и оружие
Российский корабль чуть не столкнулся с американским крейсером
В Восточно-Китайском море ракетный крейсер США Chancellorsville пересек курс российскому кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 03:56
Экономика
На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты
Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.
Обновлено в 03:05
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Шоу-бизнес
Сергей Жорин выложил в Сеть снимки с репетиции похорон Бари Алибасова
Юрист Сергей Жорин выложил в соцсеть снимки с репетиции похорон Бари Алибасова.
Обновлено в 02:52
Культура
«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого эпизода
Кинокомпания DC закрыла собственный сериал «Болотная тварь» после выхода первой серии.
Обновлено в 01:08
Шоу-бизнес
28-летняя племянница принцессы Дианы выйдет замуж за 60-летнего миллионера
Племянница принцессы Дианы скрывала отношения с миллионером Майклом Льюисом с августа прошлого года.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Кудрин исключил достижение национальных целей посредством нацпроектов
Глава Счетной палаты отметил, что правительство опубликовало единый план достижения национальных целей, который шире и обозначает более широкий круг направлений, однако планом как таковым он пока не является.
Обновлено в 03:44
Политика
Google предупредила власти США о рисках бойкота Huawei
В Google предупредили администрацию президента США Дональда Трампа о возможных рисках для национальной безопасности страны в случае усиления санкций в отношении Huawei, пишет Financial Times со ссылкой на три источника.
Обновлено в 01:59
Политика
Кобылкин прокомментировал задержание иркутского министра
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин прокомментировал новости о задержании министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды.
Обновлено вчера в 06:25
Политика
Роскосмос опробует «Государево око» в Тверской области
Тверская область станет пилотным регионом по тестированию системы "Государево око", которая будет вести мониторинг территории страны со спутников в круглосуточном режиме, сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова
Адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал русской службе Би-би-си, что Голунова задержали 6 июня примерно в 14:30 мск рядом со станцией метро «Цветной бульвар», когда журналист направлялся на встречу с источником.
Обновлено в 03:56
Общество
На Крым надвигается большой град с дождем
Обновлено в 04:03
Экономика
«Россети» проводит ребрендинг дочерних компаний
Группа "Россети" с июня начала переименование дочерних и зависимых компаний под единым брендом "Россети", сообщил генеральный директор компании Павел Ливинский в ходе презентации на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 03:09
Политика
Шредер осудил давление США на Данию и ЕС по «Северному потоку - 2»
Санкционное давление США влияет на политику Дании и Евросоюза по "Северному потоку-2", заявил бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер на бизнес-завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Обновлено в 03:34
Общество
В Севастополе из-за ливня машины ушли под воду
В некоторых районах уровень воды поднялся до капота. На улице Шабалина отечественный автомобиль буквально ушел под воду.
Обновлено в 03:43
Футбол
Буффон может перебраться в «Барселону»
Обновлено вчера в 20:56
Шоу-бизнес
Саша Савельева высмеяла слухи о том, что ушла из «Фабрики» из-за конфликта с продюсером Игорем Матвиенко
Саша Савельева высмеяла слухи о том, что ушла из "Фабрики" из-за конфликта с продюсером Игорем Матвиенко Напомним, женская поп-группа "Фабрика" была сформирована в 2002 году в ходе 1-го сезона проекта "Фабрика звезд".
Обновлено вчера в 15:51
Наука
Популярность полового размножения объяснили защитой от рака
Обновлено вчера в 14:05
Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Транспорт
Минтранс сообщил о тонне неразобранного багажа в Шереметьево
Аэропорт Шереметьево привлек дополнительные силы для сортировки и обработки багажа, сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 02:34
Кино
Сценариста «Чернобыля» удивила реакция России и Украины на сериал
Работавший над сериалом «Чернобыль» американский сценарист Крейг Мазин рассказал, что его удивила реакция на телешоу в странах постсоветского пространства.
Обновлено в 02:07
Политика
На Урале запретили пускать в вузы американских дипломатов
В вузы Свердловской области поступило письмо главы регионального министерства образования, в котором сказано о запрете пускать в учебные заведения представителей консульства США.
Обновлено вчера в 04:34