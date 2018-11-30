Агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система») купил крупнейшего в России сахарного трейдера — ростовскую компанию «Инвестпром-опта». Об этом «Коммерсанту» рассказал гендиректор «Степи» Андрей Недужко. По его словам, сделка была закрыта на этой неделе.

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