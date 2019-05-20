Экономика
Агрохолдинг Мошковича увеличил выручку в два разаВедомости 08:04
Материнская структура группы «Русагро», Ros Agro Plc, сообщила о росте выручки по МСФО в I квартале 2019 г. более чем в два раза – до 32,2 млрд руб. Существеннее всего вырос оборот масложирового подразделения – вчетверо до 16,9 млрд руб.
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Черноземный агрохолдинг «Русагро» в первом квартале увеличил чистую прибыль в семь раз – до 1,4 млрд рублей
Агентство Бизнес Информации05:36
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