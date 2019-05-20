Экономика

Агрохолдинг Мошковича увеличил выручку в два разаВедомости 08:04

Материнская структура группы «Русагро», Ros Agro Plc, сообщила о росте выручки по МСФО в I квартале 2019 г. более чем в два раза – до 32,2 млрд руб. Существеннее всего вырос оборот масложирового подразделения – вчетверо до 16,9 млрд руб.
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Агрохолдинг Мошковича увеличил выручку в два раза

Ведомости08:04

Прибыль «РусАгро» за 1 квартал выросла в 6,8 раза

Finam.Ru03:03

«Каркаде» в 1 квартале увеличила лизинговые продажи Land Rover почти в два раза

Автостат04:22

Чистая прибыль «РусАгро» по МСФО в I квартале выросла в 7 раз

Вести.Финанс04:19

Чистая прибыль «Русагро» в 1-м квартале увеличилась в 6,8 раза

Финмаркет03:38

Черноземный агрохолдинг «Русагро» в первом квартале увеличил чистую прибыль в семь раз – до 1,4 млрд рублей

Агентство Бизнес Информации05:36

Рекомендация по распискам «Русагро» - «держать»

ПРАЙМ07:37
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Происшествия

Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Культура

Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»

Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", говорится в сообщении холдинга "Газпром-медиа", в который входит канал.
Обновлено в 07:15
Хоккей

Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:37
Политика

Зеленский обратился к жителям Донбасса и Крыма на русском языке

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Верховной рады после вступления в должность сказал, что жители Донбасса и Крыма "не чужие для Украины", и обратился к ним на русском языке.
Обновлено в 04:42
Политика

Зеленский пригласил глав фракций на консультации по роспуску Рады

Украинский президент Владимир Зеленский пригласил руководителей фракций парламента провести консультации по роспуску Рады.
Обновлено в 06:38
Политика

Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая

В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Авто

«АвтоВАЗ» отзывает более 32 тыс. машин из-за проблем с тормозами

Обновлено в 06:57
Политика

Зеленский прибыл на инаугурацию пешком

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что накануне инаугурации у него нормальное настроение.
Обновлено в 03:17
Политика

Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского

Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде, следует из трансляции мероприятия.
Обновлено в 06:59
Технологии

Контакт-центр «Энергосбыт плюс» мигрировал с Avaya на российскую платформу Naumen Contact Center

Компания Naumen, российский разработчик интеллектуальных систем и сервисов, и объединенная энергосбытовая компания «Энергосбыт плюс» (входит в группу «Т плюс») завершили проект внедрения коммуникационной платформы Naumen Contact Center.
Обновлено в 07:28
Политика

Кобылкин доложил Путину, как выполняется проект «Чистая страна»

Отдельно министр доложил главе государства об "очень тяжелых объектах" - "Игумново", "Черная дыра" и "Белое море" в Нижегородской области, где необходимо провести рекультивацию.
Обновлено в 07:55
Гаджеты

Как будет работать Android на смартфонах Huawei, пояснили в Google

Ранее сообщалось, что решение Google лишит смартфоны Huawei операционной системы Android.
Обновлено в 05:31
Общество

Врачи перестали поддерживать жизнь пациента против воли его родителей

Сотрудники больницы французского города Реймс прекратили сегодня оказывать помощь Венсану Ламберу, более десяти лет находящегося в вегетативном состоянии.
Обновлено в 05:56
Политика

Соратника Порошенко увезли с инаугурации Зеленского на скорой

Как соратник Порошенко чувствует себя сейчас, пока не известно.
Обновлено в 06:21
Политика

Главы СБУ и ССО не отдали честь Зеленскому во время инаугурации

Обновлено в 07:41
Происшествия

Защита Кокорина и Мамаева обжаловала приговор

Защита футболиста клуба «Зенит» Александра Кокорина обжаловала приговор, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Автомобиль такси сбил женщину с детьми в Петербурге

В Петроградском районе Санкт-Петербурга днем 20 мая автомобиль Hyundai Solaris, работающий под брендом «Яндекс.Такси», совершил наезд на женщину с двумя детьми, один из которых находился в коляске.
Обновлено в 07:31
Кино

Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов»

Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.
Обновлено в 07:42
Политика

Зеленский начал свою инаугурационную речь с шутки

Новый президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление в качестве гаранта соблюдения положений конституции с небольшой шутки.
Обновлено в 04:16
Политика

Американские компании прекращают сотрудничать с «Хуавэй» : китайцы готовы к реализации «плана Б» (Цюйдун чжунго, Китай) (Цюйдун чжунго)

Компания «Хуавэй» дала объяснения по поводу сложившейся ситуации еще когда был обнародован предыдущий «Энтити лист»: на тот момент уже был разработан «план Б» как ответ на ограничения, куда вошли микросхемы процессора, системы и многое другое.
Обновлено в 07:46
Музыка

Самодурову затравили за плохое пение

Обновлено в 08:11
Происшествия

Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Джулиана Ассанжа

Заместитель главного прокурора Швеции Ева-Мари Перссон направила в суд города Уппсала запрос на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 03:13
Общество

Нацбанк Беларуси презентовал новые банкноты номиналом в Br5 и Br10

Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех купюр, находящихся в обращении.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Активиста наказали штрафом в 100 тысяч за выбитый зуб полицейского

Обновлено в 07:54
Политика

Украина вновь приостановила транзит российской нефти в ЕС

АО "Укртранснафта" приостановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" после того, как получила уведомление от Венгрии о технических проблемах при приеме сырья, сообщает в понедельник пресс-служба украинской компании.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Загитова грозит наказание за вождение без прав

Обновлено вчера в 11:09
Шоу-бизнес

Пышногрудая внучка Михаила Боярского порадовала фанатов новыми фото

У Михаила Бояркого есть двое внучек от сына Сергея - Екатерина, родившаяся в 1998 году, и Александра, появившаяся через десять лет.
Обновлено в 05:16
Здоровье

Названы бессимптомные опасные заболевания

Есть заболевания, которые протекают без каких-либо симптомов.
Обновлено вчера в 21:35
Наука

Найден способ стимуляции выработки инсулина при диабете

Исследователи из Университета Эксетера заявили, что им удалось отыскать уникальный способ стимуляции выработки инсулина клетками организма при диабете.
Обновлено 17 мая в 16:11
Происшествия

Guardian узнала о «тайном звонке» предполагаемым отравителям Скрипалей

Следователи в настоящее время рассматривают такую версию и собирают все необходимые данные и улики, которые бы могли говорить о том, что подозреваемые Руслан Боширов и Александр Петров действовали не одни.
Обновлено в 06:18
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