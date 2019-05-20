Экономика

Агрохолдинг Мошковича увеличил выручку в два разаВедомости 08:04

Материнская структура группы «Русагро», Ros Agro Plc, сообщила о росте выручки по МСФО в I квартале 2019 г. более чем в два раза – до 32,2 млрд руб. Существеннее всего вырос оборот масложирового подразделения – вчетверо до 16,9 млрд руб.
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Агрохолдинг Мошковича увеличил выручку в два раза

Ведомости08:04

Рекомендация по распискам «Русагро» - «держать»

ПРАЙМ07:37

«Каркаде» в 1 квартале увеличила лизинговые продажи Land Rover почти в два раза

Автостат04:22

Чистая прибыль «РусАгро» по МСФО в I квартале выросла в 7 раз

Вести.Финанс04:19

Чистая прибыль «Русагро» в 1-м квартале увеличилась в 6,8 раза

Финмаркет03:38

Черноземный агрохолдинг «Русагро» в первом квартале увеличил чистую прибыль в семь раз – до 1,4 млрд рублей

Агентство Бизнес Информации05:36

Прибыль «РусАгро» за 1 квартал выросла в 6,8 раза

Finam.Ru03:03
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Кино

Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов»

Обновлено в 07:42
Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Обновлено в 04:01
Энергетика

В Европе отказались платить России за «грязную» нефть

Компании заявили своим поставщикам, что готовы платить за «чистую» нефть и возобновят платежи, когда будет достигнута договоренность о размере компенсации за ущерб.
Обновлено в 08:53
Кино

«Джон Уик 3» обогнал «Мстителей» по сборам в США

Третья часть фильма о бывшем киллере «Джон Уик» стала лидером по кассовым сборам в США за последний уик-энд.
Обновлено в 02:35
Происшествия

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Происшествия

В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева

Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 06:41
Политика

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины

Обновлено в 03:37
Политика

Зеленский попросил журналистов обращаться к нему просто по имени

Владимир Зеленский, который сегодня вступил в должность президента Украины, попросил представителей СМИ обращаться к нему по имени.
Обновлено в 08:55
Политика

ЕС нейтрально отреагировал на роспуск Верховной рады Зеленским

17 мая сообщалось, что Зеленский инициирует роспуск Верховной рады Украины.
Обновлено в 09:23
Футбол

КДК проведёт сурдоэкспертизу по делу Мирзова и Ильина

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал о решении комитета по инциденту, который случился после ответного полуфинального матча Кубка России с «Уралом» (2:2). Полузащитник «Арсенала» Резиуан Мирзов ударил нападающего гостей Владимира Ильина после того, как тот спровоцировал его своими оскорблениями.
Обновлено в 06:11
Экономика

Трамп назвал статью об активности на его счетах в Deutsche Bank фейком

Президент США Дональд Трамп назвал "фейковой" статью газеты New York Times о подозрительной активности на его счетах в Deutsche Bank.
Обновлено в 08:23
Происшествия

Суд арестовал мужчину по делу об убийстве помощника прокурора в Москве

Ранее в мае в Москве нашли мертвым 23-летнего помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова.
Обновлено в 09:26
Баскетбол

ЦСКА стал чемпионом баскетбольной Евролиги

Одержав в решающем матче «Финала четырех» победу над турецким клубом «Анадолу Эфес», баскетболисты ЦСКА в четвертый раз в истории стали чемпионами Евролиги.
Обновлено вчера в 17:26
Гаджеты

Флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая

Среди источников присутствуют и авторитетные, а все их данные сходятся на одном — флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая.
Обновлено вчера в 15:31
Армия и оружие

МИД Эстонии вызвал российского посла

Александру Петрову вручили ноту после того, как главный штаб Сил обороны Эстонии обвинил Россию в нарушении воздушного пространства.
Обновлено в 09:30
Общество

Два автомобильных моста разрушены на Кубани в результате подтопления

Два автомобильных моста разрушены в станице Баговской в результате подтопления в Мостовском районе, спровоцированного обильными осадками, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации муниципалитета.
Обновлено в 08:54
Политика

Зеленский обратился к жителям Донбасса и Крыма на русском языке

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Верховной рады после вступления в должность сказал, что жители Донбасса и Крыма "не чужие для Украины", и обратился к ним на русском языке.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Третьяковка получила стол-трансформер для реставрации картины Репина

В Третьяковскую галерею поступил стол-трансформер, который позволит приступить к самым сложным этапам реставрации поврежденной картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».
Обновлено в 09:38
Общество

В России меняют правила сдачи ЕГЭ

Правила сдачи Единого государственного экзамена для школьников восьми регионов России в этом году изменятся.
Обновлено вчера в 22:33
Наука

Ученые смогли создать самый громкий звук под водой

Обновлено в 04:00
Культура

Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»

Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", говорится в сообщении холдинга "Газпром-медиа", в который входит канал.
Обновлено в 07:15
Политика

Пашинян призвал сторонников разблокировать здания судов в Армении

Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес

Бари Алибасов ответил на слухи о расставании с Федосеевой-Шукшиной

После свадьбы продюсера и композитора Бари Алибасова с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, состоявшейся в 2018 году, в прессе не стихают слухи о том, что в отношениях супругов все вовсе не так гладко.
Обновлено в 07:14
Авто

Volkswagen наладит в России производство нового кроссовера Tharu

Компания Volkswagen планирует в 2020 году начать в России выпуск нового компактного кроссовера Tharu.
Обновлено в 07:46
Происшествия

В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы

Обновлено в 04:54
Происшествия

Guardian узнала о «тайном звонке» предполагаемым отравителям Скрипалей

Следователи в настоящее время рассматривают такую версию и собирают все необходимые данные и улики, которые бы могли говорить о том, что подозреваемые Руслан Боширов и Александр Петров действовали не одни.
Обновлено в 06:18
Здоровье

Жительница Кракова родила шестерню

Обновлено в 09:23
Армия и оружие

Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу

В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.
Обновлено в 04:57
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