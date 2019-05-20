Агрохолдинг Мошковича увеличил выручку в два разаВедомости 08:04

Материнская структура группы «Русагро», Ros Agro Plc, сообщила о росте выручки по МСФО в I квартале 2019 г. более чем в два раза – до 32,2 млрд руб. Существеннее всего вырос оборот масложирового подразделения – вчетверо до 16,9 млрд руб.

Агрохолдинг Мошковича увеличил выручку в два раза

Политика Раскрыт сексуальный скандал на американской подлодке Уточняется, что USS Florida — вторая подводная лодка американского флота, в составе команды которой присутствуют женщины — на момент скандала их было 32 из 173 членов экипажа.

Происшествия В Дании сирийца приговорили к 12 годам тюрьмы за подготовку теракта В Дании 32-летний Мойед аз-Зоэби из Сирии признан виновным в подготовке теракта с использованием взрывчатки и ножа.

Политика Премьер-министр Украины подает в отставку Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принял решение подать в отставку с 22 мая.

Футбол У футболиста из ФНЛ обнаружили допинг Как сообщает пресс-служба РФС, согласно данным РУСАДА, в допинг-пробе этого игрока, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция.

Общество Нацбанк Беларуси презентовал новые банкноты номиналом в Br5 и Br10 Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех купюр, находящихся в обращении.

Политика Лавров призвал Украину к диалогу по обмену «всех на всех» Глава российского МИД Сергей Лавров призвал украинские власти начать диалог об обмене задержанными по принципу «всех на всех».

Общество Васильева прокомментировала ЧП в казанской школе Ранее МВД Татарстана сообщило, что правоохранители задержали ученика 10-го класса гимназии №7 в Казани, который в середине мая пришел в школу с пневматическим пистолетом и ножом.

Происшествия В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.

Футбол Тульский «Арсенал» ведет переговоры о продлении контракта с Беляевым "Арсенал" ведет переговоры с защитником Максимом Беляевым о продлении контракта, сообщил РИА Новости спортивный директор тульского футбольного клуба Андрей Рудаков.

Происшествия В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.

Культура Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер» Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", говорится в сообщении холдинга "Газпром-медиа", в который входит канал.

Здоровье Диетологи назвали самые полезные продукты на Земле Специалисты в сфере диетологии из разных стран мира рассказали, какие продукты являются самыми полезными.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новыми семейными фото с детьми Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям опять заставили поклонников улыбаться от умиления, опубликовав семейные снимки, сделанные в саду дикой природы Челси.

Происшествия Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве Уголовное дело возбуждено против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Происшествия МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Здоровье В Польше впервые родились шестеро близнецов Жительница Кракова родила шестерых близнецов, рассказал профессор местной клиники Ричард Лаутербах радиостанции RMF.

Авто АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами «АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.

Политика Посольство направило ноту в британский МИД после публикаций о Солсбери «В связи с последней публикацией «Гардиан» посольство направляет очередную ноту в МИД Великобритании с просьбой подтвердить или опровергнуть содержащуюся в ней информацию», — отмечается на сайте диппредставительства в понедельник, 20 мая.

Общество Мосгордума предлагает запретить курение вейпов в общественных местах Если документ будет принят Госдумой, курение вейпов и кальянов будет запрещено в общественных местах наравне с сигаретами.

Гаджеты Появились данные о смартфоне Samsung Galaxy S11 Как проинформировал инсайдер Ice Universe, аппарат Samsung Galaxy S11 получил кодовое название Picasso.

Происшествия Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы Ранее "Коммерсант" написал о росте случаев хищения средств у клиентов Сбербанка с помощью банкоматов.