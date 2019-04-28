Экономика
Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходностьКоммерсантъ 07:01
Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность Большинство управляющих компаний (УК), работающих с пенсионными накоплениями граждан, по результатам первого квартала показали доходность инвестирования выше или на уровне показателей ВЭБ.РФ.
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Частные управляющие компании, работающие с пенсионными накоплениями, показали хорошую доходность
Бизнес-новости в Кирове14:59
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 15:38, Ашберн
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