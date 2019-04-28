Экономика
Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходностьКоммерсантъ 07:01
Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность Большинство управляющих компаний (УК), работающих с пенсионными накоплениями граждан, по результатам первого квартала показали доходность инвестирования выше или на уровне показателей ВЭБ.РФ.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 12:34, Ашберн
Культура
Пригожин назвал результаты голосования на шоу «Голос. Дети» ошибочными
Обновлено вчера в 09:10
Футбол
«Зенит» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 11:51
Происшествия
На КАД автобус столкнулся с фурой
Вечером в воскресенье, 28 апреля, на КАД произошла авария с участием автобуса и фуры.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон
В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 12:07
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Транспорт
Госавтоинспекция ввела ограничения на дорогах в связи со снегопадом
УГИБДД по Свердловской области запретила организованные перевозки групп детей в связи со снегопадом.
Обновлено в 06:57
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Более 50 машин столкнулись на автобане в Германии
Около 25 человек пострадали в результате ДТП с участием более 50 автомобилей на востоке ФРГ.
Обновлено в 12:06
Авто
Уникальный ЛАЗ-3210, который так и не появился на дорогах
Если бы ЛАЗ-3210 пошел в серийное производство, его стоимость составила ориентировочно 7500 долларов.
Обновлено в 10:23
Общество
AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке
Жан-Жак Савен, 72-летний французский путешественник, завершил вечером в субботу (по парижскому времени) пересечение Атлантического океана в бочке.
Обновлено в 04:40
Политика
The National Interest предложил план примирения США с Россией
США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Бернли» благодаря голу Агуэро
Обновлено в 11:41
Происшествия
Пожар в Нотр-Даме спровоцировал загрязнение свинцом
Обновлено в 11:51
Происшествия
В Орле во время автошоу машина въехала в зрителей
Легковой автомобиль въехал в зрителей во время автошоу в Орле, один из них с травмами ног доставлен в больницу, сообщила РИА Новости представитель УМВД региона.
Обновлено в 12:15
Религия
Благодатный огонь доставили на место крещения князя Владимира
В Севастополе у памятника святому Владимиру лампаду встретил крестный ход, который пронес благодатный огонь в храм под колокольный звон.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Манекенщик на Неделе моды в Сан-Паулу упал на подиуме и умер
Ужасный инцидент произошел ночью на Неделе моды в Сан-Паулу: 26-летнему манекенщику Талесу Котте стало плохо во время показа.
Обновлено в 06:58
Происшествия
На набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв
Обновлено в 09:31
Происшествия
На трассе М4 застрелен водитель фуры
На трассе М4 "Дон" в Ростовской области найден мертвым водитель фуры. По данным правоохранительных органов, его застрелили.
Обновлено в 12:19
Здоровье
Смертельно больных украинцев ждут скидки на лекарства, остальных поставят в очередь
Согласно официальной информации, уже с 1 июля нынешнего года более 200 тысяч украинцев, которым в разное время был поставлен так называемый «смертельный диагноз», смогут рассчитывать на 90%-ные скидки при покупке необходимых лекарств.
Обновлено в 10:44
Гаджеты
Не все старые системные платы с разъёмом AM4 смогут работать с новыми семинанометровыми процессорами Ryzen
Новейшие семинанометровые процессоры AMD Ryzen должны показать уже на Computex 2019, а в продаже они якобы появятся в июле.
Обновлено в 04:58
Происшествия
«Подруга Саакашвили» попала в ДТП на Минском шоссе
Елена Бурчак, которая рассказывала об отношениях с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, попала в ДТП на Минском шоссе в Москве.
Обновлено в 09:04
Транспорт
Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста
Обновлено в 05:39
Кино
Фильм «Мстители: Финал» установил новый рекорд в мировом прокате
Обновлено вчера в 23:30
Космос
Юджин Шумейкер: единственный человек, которого похоронили на Луне
Юджин Шумейкер считается отцом-основателем астрогеологии, и NASA вознаградило его за годы работы, отправив его прах на Луну.
Обновлено вчера в 06:59
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы
Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено вчера в 14:42