Экономика

Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходностьКоммерсантъ 07:01

Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность Большинство управляющих компаний (УК), работающих с пенсионными накоплениями граждан, по результатам первого квартала показали доходность инвестирования выше или на уровне показателей ВЭБ.РФ.
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Результаты управления пенсионными накоплениями ПФР (на 31.03.19)

Коммерсантъ10:38
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