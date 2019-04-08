Экономика
Аграрии смогут вывозить урожай по железной дороге по льготным тарифамПарламентская газета 07:53
Как сообщает ТАСС, Медведев на совещании с вице-премьерами пояснил, что таким образом сохраняются льготные тарифы для аграриев при перевозках зерна — «в этом случае тарифы, которые используются, должны быть компенсированы».
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Пространства у нас огромные, поля далеко не всегда распложены рядом с основными потребителями, с экспортной инфраструктурой, что создает определенные затруднения, особенно тогда, когда мы рассчитываем на хороший урожай.
— Дмитрий Медведев, российский политикТАСС 07:22
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