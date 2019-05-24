Экономика

Аграрии Ингушетии в 2019 году намерены в 1,5 раза увеличить показатели производства продукции растениеводстваИнгушетия 06:59

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В 2019 году аграрии Ингушетии намерены более чем в 1,5 раза увеличить показатели производства продукции растениеводства, в том числе за счет новых сельскохозяйственных культур.
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Аграрии Ингушетии в 2019 году намерены в 1,5 раза увеличить показатели производства продукции растениеводства

Ингушетия06:59

Ингушетия в 1,5 раза увеличит производство продукции растениеводства в 2019 г - Евкуров

ПРАЙМвчера в 14:51
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