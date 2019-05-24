Экономика
Аграрии Ингушетии в 2019 году намерены в 1,5 раза увеличить показатели производства продукции растениеводстваИнгушетия 06:59
В 2019 году аграрии Ингушетии намерены более чем в 1,5 раза увеличить показатели производства продукции растениеводства, в том числе за счет новых сельскохозяйственных культур.
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Хоккей
Воробьев объяснил поражение сборной России в матче с финнами
Главный тренер сборной России о хоккею Илья Воробьев прокомментировал провал команды на чемпионате мира.
Обновлено в 14:14
Футбол
«Наполи» в последнем матче сезона проиграл «Болонье»
В матче последнего, 38-го тура итальянской Серии А «Болонья» принимала «Наполи».
Обновлено в 16:25
Политика
Все активы Порошенко могут арестовать
Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено в 16:31
Политика
Зеленский рассмотрит петицию об отставке главы администрации
Петиция об отставке Андрея Богдана с должности главы администрации президента Украины набрала необходимое для рассмотрения количество голосов — 25 тысяч.
Обновлено в 08:05
Музыка
Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты
Обновлено вчера в 18:03
Происшествия
Вылетевший из Сургута в Худжанд самолет готовится вернуться в аэропорт
"Самолет вылетел, но примерно через час произведет посадку в аэропорту Сургута", — сказали в справочной.
Обновлено в 12:08
Футбол
Кубок Германии достался «Баварии»
В Берлине состоялся финальный матч Кубка Германии по футболу. Мюнхенская "Бавария" со счетом 3:0 обыграла "РБ Лейпциг" и завоевала трофей.
Обновлено в 16:08
Шоу-бизнес
Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой
Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено в 13:13
Культура
Зеленский станцевал в «Лиге смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористической программы "Лига смеха" в Киеве, сообщает РЕН.
Обновлено в 16:45
Кино
Вручены награды Каннского кинофестиваля
Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.
Обновлено в 14:55
Автоспорт
Квят должен стартовать 7-м на Гран-при Монако из-за штрафа Гасли
Пилот "Ред Булл" француз Пьер Гасли оштрафован на три позиции на старте гонки этапа "Формулы-1" Гран-при Монако, сообщает в микроблоге в Twitter журналист Би-би-си Эндрю Бенсон со ссылкой на релиз "Формулы-1".
Обновлено в 12:55
Космос
Новомосковцы вчера засекли спутники Илона Маска
Аналогичную картину видели и люди, проживающие на Урале, Европейской территории России, в Украине, Беларуси и Казахстане.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие
Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие на частном самолете.
Обновлено в 13:35
Кино
Умер легендарный французский актер Пьер Ате
О кончине известного актера сообщил телеканал BFM TV. О причине смерти канал не сообщил. Известно, что он умер в собственном доме в Париже.
Обновлено в 10:31
Общество
Мать школьника попросила учительницу перестать калечить детей
В школе в Махачкале во время линейки мать ученика обвинила учительницу в том, что она "калечит души" детей, передает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 14:34
Футбол
«Валенсия» победила «Барселону» в финале Кубка Испании
Обновлено в 17:12
Шоу-бизнес
Виктория Боня получила особую награду в Каннах
Виктория Боня стала одним из лауреатов премии, получив за многомиллионное количество подписчиков в Инстаграме статуэтку в номинации Followers.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
Минобороны уточнило суть эксперимента с появлением главных сержантов
Путаница в описании эксперимента с введением должности главный сержант вынудила пресс-службу российского Минобороны уточнить суть новости.
Обновлено вчера в 08:04
Происшествия
Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу
Обновлено в 09:37
Наука
Российские филологи предложили называть мясные продукты новым словом
Российские специалисты по филологии предложили мясные продукты и полуфабрикаты теперь называть словом «карноним».
Обновлено в 15:04
Экономика
Bloomberg назвал победителя в торговой войне между США и Китаем
Агентство Bloomberg назвало победителя в торговой войне между США и Китаем.
Обновлено вчера в 08:58
Шоу-бизнес
Миллионер на пенсии сделал предложение танцовщице топлес в Каннах
Девушка встречается с 63-летним долларовым миллионером Милосом Кентом, и он все сделал красиво — заранее подготовился и пал перед возлюбленной на колено, прямо когда на них были направлены объективы фотографов.
Обновлено вчера в 08:13
Политика
Россияне смогут посещать Коста-Рику без виз с 25 мая
Как сообщили в МИД России, соотечественники, у которых есть действительные заграничные паспорта, могут въезжать (следовать транзитом, выезжать и пребывать) на территорию Коста-Рики неоднократно без виз на период до 90 календарных дней, считая с даты въезда.
Обновлено вчера в 17:51
Политика
Новый атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония спуска на воду атомного ледокола «Урал».
Обновлено в 08:35
Политика
В НАТО призвали Россию незамедлительно освободить украинских моряков
В НАТО прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву, призвав Россию «незамедлительно освободить украинских моряков и корабли».
Обновлено в 15:53
Экономика
Три региона вернули в бюджет РФ субсидии на «мусорную» инфраструктуру
В трех регионах России полностью провалили пилотный проект по созданию инфраструктуры обращения с отходами — в Тульской области, Мордовии и Чукотском автономном округе.
Обновлено вчера в 14:48
Технологии
Глубокая заморозка мозга: когда оживут крионированные люди
Клиентам компаний, предлагающих заморозку и хранение останков до лучших времен, остается надеяться на врачей будущего, которые смогут разморозить пациента, реанимировать его, вылечить неизлечимую в наши дни болезнь и заменить изношенные органы.
Обновлено в 17:02