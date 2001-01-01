Футбол

Роббен предложил свои услуги «Лацио»Чемпионат вчера в 16:52

Вингер «Баварии» Арьен Роббен может продолжить карьеру в «Лацио», сообщает Calciomercato.it. По информации источника, представители 35-летнего игрока связались с римским клубом и предложили услуги футболиста. Роббен перешёл в «Баварию» летом 2009 года из «Реала» за сумму в € 25 млн.
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Арьен Роббен
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, вингер мюнхенской «Баварии». Выигрывал чемпионаты четырёх стран: Нидерландов, Англии, Испании и Германии.
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