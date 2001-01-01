Футбол
Агенты предложили «Лацио» подписать РоббенаSports.ru вчера в 21:31
Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен, который 30 июня станет свободным агентом, может продолжить карьеру в серии А. Агенты 35-летнего голландца предложили его услуги «Лацио» и еще двум итальянским клубам. Ранее сообщалось, что Роббен может стать игроком «Лестера» или вернуться в ПСВ.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 08:59, Ашберн
Происшествия
Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения
Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.
Обновлено в 03:07
Общество
В Петербурге раскупили газеты с обложками в поддержку Ивана Голунова
В Петербурге раскупили все газеты с обложками в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного по обвинению в сбыте наркотиков.
Обновлено в 06:14
Политика
Путин по телефону поздравит Токаева с победой на выборах в Казахстане
Президент РФ Владимир Путин в понедельник позвонит своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву, чтобы лично поздравить его с победой на президентских выборах.
Обновлено в 06:48
ЖКХ
Ремонт смытой дождём улицы в Севастополе обойдётся в 9 млн рублей
Обновлено в 07:37
Происшествия
В Крыму задержаны участники террористической организации
Сотрудники ФСБ в нескольких районах Республики Крым проводят обыски в квартирах предполагаемых лидеров экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).
Обновлено в 02:55
Авто
«АвтоВАЗ» ответил, почему не выпускает автомобили Lada на пропане
В июле 2017 года «АвтоВАЗ» выпустил LADA Vesta CNG — первый битопливный автомобиль LADA, использующий сразу два топлива: сжатый природный газ (метан) и бензин.
Обновлено в 03:44
Политика
На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате
Работники шести угольных шахт в Львовской области перекрыли трассу, ведущую в Польшу, в знак протеста против задолженности и общего упадка в отрасли.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Суд не стал арестовывать журналиста Ивана Голунова
Обновлено 08 июня в 15:19
Футбол
Головин надеется ответить голом на шутку Фабрегаса
После матча со сборной Сан-Марино (9:0) партнёр Головина по «Монако» Сеск Фабрегас пошутил над одноклубником, отметив, что россиянин не забил ни одного гола в матче.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Решетова пожаловалась на проблемы со здоровьем
Анастасия Решетова, недавно объявившая о беременности, призналась, что страдает от метеозависимости.
Обновлено вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка
На «Кинотавр» Валерия Гай Германика приехала представить новый фильм «Мысленный волк».
Обновлено вчера в 12:40
Экономика
Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян
Министр финансов Антон Силуанов назвал два фактора, которые оказывают влияние на показатель реальных доходов населения.
Обновлено в 08:21
Общество
Основную причину отказа в оформлении пенсии озвучили в ПФР
Собеседники ведомства в беседе с журналистами «Российской газеты» сообщили, что главной причиной всех отказов в начислении пенсии является отсутствие оснований для досрочного выхода на пенсию.
Обновлено в 00:08
Футбол
Адвокат: Павел Мамаев не видел своих детей с октября
Обновлено в 08:55
Общество
В России задумались об ограничении количества кошек и собак в квартире
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию порекомендует правительству и Минприроды рассчитывать возможное число кошек и собак в квартире, исходя из метража жилплощади.
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес
У Бари Алибасова начались осложнения
Обновлено в 03:00
Происшествия
Таможня задержала рейсы «Победы» из «Внуково»
Обновлено в 08:39
Политика
В Кремле прокомментировали дело журналиста Голунова
Даже показательная порка полицейских и прекращение дела против Ивана Голунова за отсутствием состава преступления не станут однозначным доказательством того, что наше государство изменилось.
Обновлено в 08:54
Политика
Глава МВД Белоруссии Шуневич ушел в отставку
Глава МВД Белоруссии Игорь Шуневич подал рапорт об отставке по собственному желанию во время встречи с президентом страны Александром Лукашенко.
Обновлено в 08:03
Общество
Опубликована концепция нового КоАП
На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Замдиректора ФСИН назвал Голунова «образцовым арестантом»
Журналиста-расследователя Ивана Голунова полицейские задержали в центре Москвы 6 июня.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Жительница Барнаула купила колбасу с ртутью
По версии следствия, в начале июня 2019 года в магазине одной из торговых сетей Алтайского края женщина купила колбасную продукцию, на поверхности которой были обнаружены микрочастицы ядовитого вещества — металлической ртути.
Обновлено в 04:30
Игры
Microsoft раскрыла детали игровой консоли Xbox нового поколения
Релиз новой приставки Xbox намечен на конец 2020 года. Консоль будет почти в четыре раза мощнее и производительнее, чем нынешняя Xbox One.
Обновлено в 01:35
Общество
Шнуров написал стихи в поддержку Голунова
Обновлено в 07:32
Авто
Новая Toyota RAV4 и еще 4 автобестселлера, которые покорят Россию в 2019 году
Среди потенциальных автохитов: новая Toyota RAV4, УАЗ Патриот c автоматом (а может и дизелем), китайский кросс-купе и другие.
Обновлено в 07:44
Происшествия
В анализах Голунова не нашли следов наркотиков
Тест на наркотики журналиста Ивана Голунова, подозреваемого в покушении на сбыт запрещенных веществ, показал отрицательный результат, сообщил главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
Обновлено в 06:23
Автоспорт
Феттель назвал несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады
В воскресенье Феттель финишировал первым в гонке Гран-при Канады, но к его времени на финише было прибавлено 5 штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу, в результате которого Феттель едва не столкнул в стену болид британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
Аскольд Запашный с детьми попал в ДТП
Обновлено в 05:55