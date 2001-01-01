Футбол

Агенты предложили «Лацио» подписать РоббенаSports.ru вчера в 21:31

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен, который 30 июня станет свободным агентом, может продолжить карьеру в серии А. Агенты 35-летнего голландца предложили его услуги «Лацио» и еще двум итальянским клубам. Ранее сообщалось, что Роббен может стать игроком «Лестера» или вернуться в ПСВ.
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Агенты предложили «Лацио» подписать Роббена

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Нидерландский футболист, вингер мюнхенской «Баварии». Выигрывал чемпионаты четырёх стран: Нидерландов, Англии, Испании и Германии.
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