Экономика
S&P подтвердило инвестиционный рейтинг РоссииРИА Новости вчера в 18:48
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 06:29, Вашингтон
Политика
Осужденные смогут отбывать срок в родном регионе
Правительство РФ одобрило законопроект, согласно которому осужденные при наличии такой возможности могут быть направлены в исправительные учреждения, расположенные по месту проживания близких родственников.
Обновлено в 04:44
Энергетика
Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо
В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
Обновлено вчера в 21:13
Кино
Фестиваль кино «Горький fest» открылся в Нижнем Новгороде
Третий фестиваль нового российского кино «Горький fest» открылся в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 04:21
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами".
Обновлено вчера в 15:05
Политика
Зеленский поручил доложить ему о расследовании убийства Шеремета
Украинский президент Владимир Зеленский поручил главам силовых ведомств Украины прийти на заседание 23 июля и доложить ему о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 04:35
Футбол
«Рубин» опроверг слухи о переносе матча с «Ахматом» в Нижний Новгород
Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» опровергла информацию о переносе матча третьего тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом» в Нижний Новгород.
Обновлено в 06:19
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Как полагают в Минпромторге, регулировать розничные продажи пива и пивоваренной продукции стоит отдельно от алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.
Обновлено в 04:14
Политика
Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссера
Американский кинорежиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом для его дочери.
Обновлено вчера в 16:57
Политика
Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется в эфир
Отстраненный на два месяца от работы за мат в прямом эфире журналист «Рустави 2» Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться на работу.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Полиция Франции задержала почти 200 человек после победы Алжира
Правоохранительные органы задержали во Франции 198 человек, 177 из них помещены под стражу, после победа Алжира в Кубке африканских наций, которую шумно отмечали болельщики на улицах французских городов, сообщает телеканал BFMTV.
Обновлено в 03:24
Политика
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Обновлено вчера в 19:46
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Футбол
Валерий Кечинов: «Не удивлюсь, если „Ростов“ обыграет „Спартак“»
Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 2-тура РПЛ между «Ростовом» и красно-белыми.
Обновлено вчера в 10:36
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Футбол
Де Йонг рассказал, как относится к сравнению с Кройфом
Недавно перешедший в "Барселону" голландский полузащитник Френки де Йонг заявил, что только начинает свой путь и сравнивать его с легендой каталонского клуба и сборной Нидерландов Йоханом Кройфом пока преждевременно.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
В Алеппо заработал завод по производству цистерн для сжиженного газа
Крупнейший завод в промышленном районе Алеппо, на котором производят цистерны и резервуары для хранения и транспортировки сжиженного газа, возобновил свою работу в сирийском Алеппо.
Обновлено вчера в 22:02
Кино
Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 00:54
Наука
В Китае нашли новый вид редких ассамских летяг
Обновлено вчера в 03:31
Происшествия
Жесткая посадка самолета у пляжа в США попала на видео
Пользователь YouTube опубликовал кадры с жесткой посадкой легкомоторного самолета в воду у пляжа в городе Оушен-Сити (штат Мэриленд).
Обновлено в 04:45
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
Вагоны грузового состава сошли с рельсов на Ямале
Сход вагонов грузового поезда произошел в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила журналистам в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 04:42
Политика
Правительство одобрило создание единого портала с данными россиян
Правительство России одобрило законопроект о создании портала, где будет собрана информация о всех гражданах страны.
Обновлено в 04:52
Происшествия
В туалете самолета нашли мумифицированный эмбрион
Обновлено в 04:51
Технологии
Врач оценил достоверность состаренных в FaceApp фотографий
Обновлено в 05:27
Общество
«Битва тортов» пройдет в московском Парке Горького 20 июля
Обновлено вчера в 05:28