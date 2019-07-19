Экономика

S&P подтвердило инвестиционный рейтинг РоссииРИА Новости вчера в 18:48

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
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S&P подтвердило суверенные рейтинги России «BBB-/BBB» со «стабильным» прогнозом

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В Минфине оценили решение S&P подтвердить инвестиционный рейтинг России

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Осужденные смогут отбывать срок в родном регионе

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В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
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В «Ленкоме» сообщили о состоянии госпитализированной Инны Чуриковой

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Фотогалерея дня: макроснимки обоих кристаллов процессора Ryzen 5 3600

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Общество

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Как полагают в Минпромторге, регулировать розничные продажи пива и пивоваренной продукции стоит отдельно от алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.
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Политика

Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссера

Американский кинорежиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом для его дочери.
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Политика

Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется в эфир

Отстраненный на два месяца от работы за мат в прямом эфире журналист «Рустави 2» Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться на работу.
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Полиция Франции задержала почти 200 человек после победы Алжира

Правоохранительные органы задержали во Франции 198 человек, 177 из них помещены под стражу, после победа Алжира в Кубке африканских наций, которую шумно отмечали болельщики на улицах французских городов, сообщает телеканал BFMTV.
Обновлено в 03:24
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Боксер Максим Дадашев перенес трепанацию черепа после боя в США

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Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
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Валерий Кечинов: «Не удивлюсь, если „Ростов“ обыграет „Спартак“»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 2-тура РПЛ между «Ростовом» и красно-белыми.
Обновлено вчера в 10:36
Общество

ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России

Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Футбол

Де Йонг рассказал, как относится к сравнению с Кройфом

Недавно перешедший в "Барселону" голландский полузащитник Френки де Йонг заявил, что только начинает свой путь и сравнивать его с легендой каталонского клуба и сборной Нидерландов Йоханом Кройфом пока преждевременно.
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Армия и оружие

В Алеппо заработал завод по производству цистерн для сжиженного газа

Крупнейший завод в промышленном районе Алеппо, на котором производят цистерны и резервуары для хранения и транспортировки сжиженного газа, возобновил свою работу в сирийском Алеппо.
Обновлено вчера в 22:02
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Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак»

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В Китае нашли новый вид редких ассамских летяг

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Пользователь YouTube опубликовал кадры с жесткой посадкой легкомоторного самолета в воду у пляжа в городе Оушен-Сити (штат Мэриленд).
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Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

Вагоны грузового состава сошли с рельсов на Ямале

Сход вагонов грузового поезда произошел в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила журналистам в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.
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Политика

Правительство одобрило создание единого портала с данными россиян

Правительство России одобрило законопроект о создании портала, где будет собрана информация о всех гражданах страны.
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Происшествия

В туалете самолета нашли мумифицированный эмбрион

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Ребенок, пострадавший в ДТП с бензовозом под Калининградом, умер

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Обновлено в 05:27
Общество

«Битва тортов» пройдет в московском Парке Горького 20 июля

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