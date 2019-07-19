Экономика
Агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг РоссииВести.Ru вчера в 18:30
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB-. Как заявил министр экономического развития Максим Орешкин, у нашей страны высокие показатели финансовой устойчивости. А вот экономический рост, по его словам, необходимо стимулировать.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 11:20, Вашингтон
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Обновлено вчера в 15:05
Общество
Битва тортов и фестиваль японской культуры собрали 78 тысяч человек
Проходящие в субботу в московском парке Горького мероприятия собрали около 78 тысяч человек - люди пришли на фестиваль японской культуры J-FEST Summer и VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show - 2019, а также на битву тортов, лекции, музыкальный концерт и другие активности.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено в 11:12
Футбол
Юрий Ганус: «Миссия РУСАДА — выйти из кризиса и внедрить новую антидопинговую культуру»
Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, ставший гостем студии «Матч ТВ» на VK Fest, рассказал о задачах, поставленных перед организацией.
Обновлено в 10:45
Гаджеты
Фотограф Fritzchens Fritz показал внутренности процессора AMD Ryzen 5 3600
Фотограф Fritzchens Fritz «препарировал» AMD Ryzen 5 3600 и показал как он выглядит внутри.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня
Народная милиция самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) издала приказ о прекращении огня с полуночи 21 июля в рамках договора о перемирии в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Космос
Японские астрономы не нашли следов инопланетян на Земле
Астрономы из Японии, занимающиеся поисками внеземных цивилизаций, не обнаружили признаков, которые свидетельствуют о пребывании на Земле инопланетян.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия
В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет
Небольшой самолет врезался в строительный магазин в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает издание Bild.
Обновлено в 08:34
Происшествия
SSJ-100, у которого в полете треснуло стекло, сел во Владивостоке
У самолета "Сухой Суперджет-100" авиакомпании "Якутия" треснул верхний слой лобового стекла во время полета.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Инна Чурикова осталась в реанимации
Народная артистка СССР Инна Чурикова после падения во время спектакля находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ее состояние оценивают как тяжелое.
Обновлено вчера в 01:54
Политика
Митрополит Иларион порассуждал о налогах и импортозамещении
Глава синодального Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский Иларион опасается, что торговая война между США и КНР негативно отразится на доступности Библии в Америке и англоязычном мире вообще.
Обновлено в 08:46
Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Общество
Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле
Обновлено вчера в 11:14
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Американский стриминг-сервис Netflix представил первый трейлер сериала «Ведьмак», снятого по мотивам серии фэнтезийных романов польского писателя Анджея Сапковского.
Обновлено в 03:36
Политика
Путин устроил разнос иркутским чиновникам
Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области идёт неудовлетворительно. Владимир Путин заявил об этом на совещании в Братске.
Обновлено вчера в 11:01
Футбол
Зинедин Зидан: У «Реала» есть план по трансферу Погба
Обновлено в 02:40
Футбол
«Краснодар» отыгрался с 0:2 и победил «Уфу»
Обновлено в 09:23
Кино
Пьер Ришар приехал в Ессентуки на кинофестиваль
Обновлено в 08:57
Политика
Медведчук рассказал, как Украина может договориться с Россией
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своём Twitter заявил, что украинские власти могут договориться с Россией, но не с позиции ультиматума или шантажа.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
Ракетный эсминец из Китая прибудет в Петербург
В среду, 24 июля, у набережной Лейтенанта Шмидта в Северной столице пришвартуется ракетный эскадренный миноносец «Си Ань» Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая.
Обновлено в 10:48
Политика
Путин не верит, что Скрипаля отравили британские спецслужбы
Президент России Владимир Путин заявил, что не верит в версию, по которой бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля отравили британские спецслужбы.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
Вагоны грузового состава сошли с рельсов на Ямале
Сход вагонов грузового поезда произошел в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила журналистам в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 04:42
Наука
Ученые выяснили, какие события в жизни предшествуют появлению рака
В рамках работы с 1600 добровольцами исследователи выяснили, что у каждого шестого человека с такоцубо через какое-то время диагностировали появление злокачественной опухоли.
Обновлено в 00:42
Кино
Новый «Терминатор» получил «взрослый» рейтинг
Обновлено в 10:32
Общество
Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем
Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.
Обновлено в 08:40
Космос
Доставленный СССР лунный грунт изучили до атомного уровня
Обновлено в 09:14
Энергетика
Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»
Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
Обновлено в 09:02
Футбол
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Оренбурга»
Тренерские штабы московского ЦСКА и «Оренбурга» определились со стартовыми составами на матч второго тура чемпионата России.
Обновлено в 11:10