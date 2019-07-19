Экономика

Агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг РоссииВести.Ru вчера в 18:30

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB-. Как заявил министр экономического развития Максим Орешкин, у нашей страны высокие показатели финансовой устойчивости. А вот экономический рост, по его словам, необходимо стимулировать.
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S&P подтвердило суверенные рейтинги России «BBB-/BBB» со «стабильным» прогнозом

Финмаркет04:57

В Минфине оценили решение S&P подтвердить инвестиционный рейтинг России

РИА Новости01:21

S&P улучшило прогноз по рейтингу ЮниКредит Банка

Банки.ру18 июля в 10:17

S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»

Коммерсантъвчера в 18:10

Минфин позитивно оценил решение агентства S&P о сохранении кредитного рейтинга России

ТАССвчера в 18:10

S&P, скорее всего, сохранит статус-кво по суверенному рейтингу России

ПРАЙМ18 июля в 17:18

S&P сохранило рейтинг России на уровне BBB- со стабильным прогнозом

RT на русскомвчера в 18:18
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 11:20, Вашингтон
Политика

Иран задержал британский нефтяной танкер

Обновлено вчера в 15:05
Общество

Битва тортов и фестиваль японской культуры собрали 78 тысяч человек

Проходящие в субботу в московском парке Горького мероприятия собрали около 78 тысяч человек - люди пришли на фестиваль японской культуры J-FEST Summer и VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show - 2019, а также на битву тортов, лекции, музыкальный концерт и другие активности.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено в 11:12
Футбол

Юрий Ганус: «Миссия РУСАДА — выйти из кризиса и внедрить новую антидопинговую культуру»

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, ставший гостем студии «Матч ТВ» на VK Fest, рассказал о задачах, поставленных перед организацией.
Обновлено в 10:45
Политика

На митинг в Москве оппозиция пускала только прикормленные СМИ

Обновлено в 10:45
Гаджеты

Фотограф Fritzchens Fritz показал внутренности процессора AMD Ryzen 5 3600

Фотограф Fritzchens Fritz «препарировал» AMD Ryzen 5 3600 и показал как он выглядит внутри.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие

ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня

Народная милиция самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) издала приказ о прекращении огня с полуночи 21 июля в рамках договора о перемирии в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Космос

Японские астрономы не нашли следов инопланетян на Земле

Астрономы из Японии, занимающиеся поисками внеземных цивилизаций, не обнаружили признаков, которые свидетельствуют о пребывании на Земле инопланетян.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия

В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет

Небольшой самолет врезался в строительный магазин в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает издание Bild.
Обновлено в 08:34
Происшествия

SSJ-100, у которого в полете треснуло стекло, сел во Владивостоке

У самолета "Сухой Суперджет-100" авиакомпании "Якутия" треснул верхний слой лобового стекла во время полета.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Инна Чурикова осталась в реанимации

Народная артистка СССР Инна Чурикова после падения во время спектакля находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ее состояние оценивают как тяжелое.
Обновлено вчера в 01:54
Политика

Митрополит Иларион порассуждал о налогах и импортозамещении

Глава синодального Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский Иларион опасается, что торговая война между США и КНР негативно отразится на доступности Библии в Америке и англоязычном мире вообще.
Обновлено в 08:46
Политика

На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице

Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Общество

Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле

Обновлено вчера в 11:14
Кино

Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»

Американский стриминг-сервис Netflix представил первый трейлер сериала «Ведьмак», снятого по мотивам серии фэнтезийных романов польского писателя Анджея Сапковского.
Обновлено в 03:36
Политика

Путин устроил разнос иркутским чиновникам

Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области идёт неудовлетворительно. Владимир Путин заявил об этом на совещании в Братске.
Обновлено вчера в 11:01
Футбол

Зинедин Зидан: У «Реала» есть план по трансферу Погба

Обновлено в 02:40
Футбол

«Краснодар» отыгрался с 0:2 и победил «Уфу»

Обновлено в 09:23
Кино

Пьер Ришар приехал в Ессентуки на кинофестиваль

Обновлено в 08:57
Политика

Медведчук рассказал, как Украина может договориться с Россией

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своём Twitter заявил, что украинские власти могут договориться с Россией, но не с позиции ультиматума или шантажа.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие

Ракетный эсминец из Китая прибудет в Петербург

В среду, 24 июля, у набережной Лейтенанта Шмидта в Северной столице пришвартуется ракетный эскадренный миноносец «Си Ань» Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая.
Обновлено в 10:48
Политика

Путин не верит, что Скрипаля отравили британские спецслужбы

Президент России Владимир Путин заявил, что не верит в версию, по которой бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля отравили британские спецслужбы.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

Вагоны грузового состава сошли с рельсов на Ямале

Сход вагонов грузового поезда произошел в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила журналистам в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 04:42
Наука

Ученые выяснили, какие события в жизни предшествуют появлению рака

В рамках работы с 1600 добровольцами исследователи выяснили, что у каждого шестого человека с такоцубо через какое-то время диагностировали появление злокачественной опухоли.
Обновлено в 00:42
Кино

Новый «Терминатор» получил «взрослый» рейтинг

Обновлено в 10:32
Общество

Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем

Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.
Обновлено в 08:40
Космос

Доставленный СССР лунный грунт изучили до атомного уровня

Обновлено в 09:14
Энергетика

Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»

Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
Обновлено в 09:02
Футбол

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Оренбурга»

Тренерские штабы московского ЦСКА и «Оренбурга» определились со стартовыми составами на матч второго тура чемпионата России.
Обновлено в 11:10
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