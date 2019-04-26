Экономика
Агентство S&P изменило рейтинг АФК «Система» на «стабильный»Бизнес-новости в Кирове 01:52
Долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной валюте и рублях подтверждены на уровне "B+".
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 21:29, Ашберн
Музыка
Шоу «Голос» проверяют после победы дочери Алсу
Обновлено в 02:15
Авто
Электрический гиперкар от Lotus будет представлен в 2020 году
Изначально было предположение, что новинка дебютирует не ранее следующего года, а позже появились слухи о возможном дебюте концепта в марте на автошоу в Женеве.
Обновлено в 13:42
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Жириновскому подарили торт в виде карты Украины
Обновлено вчера в 12:35
Политика
Патриарх Кирилл освятил икону для главного храма ВС России
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл освятил икону «Спас Нерукотворный», которая была создана на средства российского лидера Владимира Путина для главного храма Вооружённых сил России.
Обновлено в 18:57
Общество
Ректор ВШЭ осудил сбор подписей за снос памятника Дзержинскому
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов раскритиковал петицию студентов о сносе памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии Феликсу Дзержинскому.
Обновлено в 15:13
Политика
Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
Обновлено в 17:00
Происшествия
В Воронежской области тушат крупный пожар
Пожару присвоен четвертый — максимальный для Воронежской области — номер сложности.
Обновлено в 19:32
Происшествия
Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагоге
Мужчина 27 апреля пришел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.
Обновлено в 19:18
Кино
Netflix внезапно закрыл сериал «Диета из Санта-Клариты»
Напомним, что ранее была внезапно закрыта еще одна разухабистая сплэттер-комедия - "Эш против зловещих мертвецов".
Обновлено в 10:36
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Футбол
Фавр: «Борьба за чемпионство в Бундеслиге окончена»
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр после поражения от «Шальке» в матче 31-го тура чемпионата Германии высказал мнение, что борьба за титул окончена.
Обновлено в 16:00
Религия
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.
Обновлено в 07:54
Общество
В России усовершенствуют график работы детских садов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минпросвещения, Минкульту и Минздраву представить предложения по усовершенствованию графиков работы детских садов и школ.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес
«Аксюта взбешен и раздавлен»: соведущая Нагиева рассказала, что происходило за кулисами «Голос. Дети» после финала
Обновлено в 10:18
Происшествия
Самолет авиакомпании EasyJet экстренно сел в Манчестере
Самолет британского лоукостера EasyJet экстренно сел в Манчестере.
Обновлено в 19:57
Наука
Нейросети сумели преобразовать сигналы мозга в человеческую речь
Обновлено 25 апреля в 02:34
Политика
Мадуро прокомментировал выход Венесуэлы из ОАГ
Обновлено в 20:17
Авто
Сколько денег в месяц тратят на бензин российские автовладельцы
Как выяснилось, почти половина (42%) российских автомобилистов каждый месяц тратит на заправку автомобиля более 4 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Остаться ни с чем и жить на улице: страдания родственников Линдси Лохан, Мадонны и других звезд
Мама Линдси Лохан испытывает нужду, а брат Мадонны стал бомжом.
Обновлено в 20:00
Политика
Названа причина возможного возникновения «второго Чернобыля»
Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
Обновлено в 18:48
Футбол
«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу
«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено в 17:16
Общество
Утвержден порядок проведения диспансеризации
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране был утвержден новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено вчера в 09:12
Политика
Власти Крыма ожидают роста потока украинских туристов
Обновлено в 20:14
Армия и оружие
Армия Хафтара обстреляла склад боеприпасов в Триполи, сообщают СМИ
Военно-воздушные силы Национальной ливийской армии (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара обстреляли склад боеприпасов вооруженных группировок в Триполи, сообщает портал Akhbar Libya со ссылкой на очевидцев.
Обновлено в 18:58
Музыка
Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу
Певец считает, что из девочки при ее средних музыкальных способностях мог бы выйти неплохой дизайнер или переводчик.
Обновлено в 18:08
Происшествия
В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер
Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено в 18:19
Авто
Почему не стоит покупать подержанные машины у официальных дилеров
Обновлено вчера в 05:41