Агентство S&P изменило рейтинг АФК «Система» на «стабильный»Бизнес-новости в Кирове 01:52

Долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной валюте и рублях подтверждены на уровне "B+".

Авто Электрический гиперкар от Lotus будет представлен в 2020 году Изначально было предположение, что новинка дебютирует не ранее следующего года, а позже появились слухи о возможном дебюте концепта в марте на автошоу в Женеве.

Политика Патриарх Кирилл освятил икону для главного храма ВС России Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл освятил икону «Спас Нерукотворный», которая была создана на средства российского лидера Владимира Путина для главного храма Вооружённых сил России.

Общество Ректор ВШЭ осудил сбор подписей за снос памятника Дзержинскому Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов раскритиковал петицию студентов о сносе памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии Феликсу Дзержинскому.

Политика Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.

Происшествия В Воронежской области тушат крупный пожар Пожару присвоен четвертый — максимальный для Воронежской области — номер сложности.

Происшествия Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагоге Мужчина 27 апреля пришел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.

Кино Netflix внезапно закрыл сериал «Диета из Санта-Клариты» Напомним, что ранее была внезапно закрыта еще одна разухабистая сплэттер-комедия - "Эш против зловещих мертвецов".

Политика Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.

Футбол Фавр: «Борьба за чемпионство в Бундеслиге окончена» Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр после поражения от «Шальке» в матче 31-го тура чемпионата Германии высказал мнение, что борьба за титул окончена.

Религия Благодатный огонь сошел в Иерусалиме В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.

Общество В России усовершенствуют график работы детских садов и школ Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минпросвещения, Минкульту и Минздраву представить предложения по усовершенствованию графиков работы детских садов и школ.

Происшествия Самолет авиакомпании EasyJet экстренно сел в Манчестере Самолет британского лоукостера EasyJet экстренно сел в Манчестере.

Авто Сколько денег в месяц тратят на бензин российские автовладельцы Как выяснилось, почти половина (42%) российских автомобилистов каждый месяц тратит на заправку автомобиля более 4 тысяч рублей в месяц.

Политика Названа причина возможного возникновения «второго Чернобыля» Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.

Футбол «Барселона» стала чемпионом Испании по футболу «Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.

Общество Утвержден порядок проведения диспансеризации Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране был утвержден новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров, сообщает корреспондент The Moscow Post.

Армия и оружие Армия Хафтара обстреляла склад боеприпасов в Триполи, сообщают СМИ Военно-воздушные силы Национальной ливийской армии (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара обстреляли склад боеприпасов вооруженных группировок в Триполи, сообщает портал Akhbar Libya со ссылкой на очевидцев.

Музыка Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу Певец считает, что из девочки при ее средних музыкальных способностях мог бы выйти неплохой дизайнер или переводчик.