Экономика

Агентство S&P изменило рейтинг АФК «Система» на «стабильный»Бизнес-новости в Кирове 01:52

Долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной валюте и рублях подтверждены на уровне "B+".
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S&P подтвердило рейтинги АФК "Система" на уровне "B+"

Финмаркет05:56

Агентство S&P изменило рейтинг АФК «Система» на «стабильный»

Бизнес-новости в Кирове01:52

S&P улучшило прогноз по рейтингам АФК «Система» до «позитивного»

ТАССвчера в 13:08

S&P улучшило прогноз по рейтингу "B+" АФК "Система" до позитивного со стабильного

ПРАЙМвчера в 15:05

S&P подтвердило рейтинги АФК "Система" на уровне "B+"

Finam.Ruвчера в 13:08

S&P повысило оценку кредитоспособности Альфа-Банка и подтвердило его рейтинги на уровне «BB+/В»

SIA.ru24 апреля в 21:24
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Музыка

Шоу «Голос» проверяют после победы дочери Алсу

Обновлено в 02:15
Авто

Электрический гиперкар от Lotus будет представлен в 2020 году

Изначально было предположение, что новинка дебютирует не ранее следующего года, а позже появились слухи о возможном дебюте концепта в марте на автошоу в Женеве.
Обновлено в 13:42
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Политика

Жириновскому подарили торт в виде карты Украины

Обновлено вчера в 12:35
Политика

Патриарх Кирилл освятил икону для главного храма ВС России

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл освятил икону «Спас Нерукотворный», которая была создана на средства российского лидера Владимира Путина для главного храма Вооружённых сил России.
Обновлено в 18:57
Общество

Ректор ВШЭ осудил сбор подписей за снос памятника Дзержинскому

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов раскритиковал петицию студентов о сносе памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии Феликсу Дзержинскому.
Обновлено в 15:13
Политика

Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
Обновлено в 17:00
Происшествия

В Воронежской области тушат крупный пожар

Пожару присвоен четвертый — максимальный для Воронежской области — номер сложности.
Обновлено в 19:32
Происшествия

Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагоге

Мужчина 27 апреля пришел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.
Обновлено в 19:18
Кино

Netflix внезапно закрыл сериал «Диета из Санта-Клариты»

Напомним, что ранее была внезапно закрыта еще одна разухабистая сплэттер-комедия - "Эш против зловещих мертвецов".
Обновлено в 10:36
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Футбол

Фавр: «Борьба за чемпионство в Бундеслиге окончена»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр после поражения от «Шальке» в матче 31-го тура чемпионата Германии высказал мнение, что борьба за титул окончена.
Обновлено в 16:00
Религия

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.
Обновлено в 07:54
Общество

В России усовершенствуют график работы детских садов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минпросвещения, Минкульту и Минздраву представить предложения по усовершенствованию графиков работы детских садов и школ.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес

«Аксюта взбешен и раздавлен»: соведущая Нагиева рассказала, что происходило за кулисами «Голос. Дети» после финала

Обновлено в 10:18
Происшествия

Самолет авиакомпании EasyJet экстренно сел в Манчестере

Самолет британского лоукостера EasyJet экстренно сел в Манчестере.
Обновлено в 19:57
Наука

Нейросети сумели преобразовать сигналы мозга в человеческую речь

Обновлено 25 апреля в 02:34
Политика

Мадуро прокомментировал выход Венесуэлы из ОАГ

Обновлено в 20:17
Авто

Сколько денег в месяц тратят на бензин российские автовладельцы

Как выяснилось, почти половина (42%) российских автомобилистов каждый месяц тратит на заправку автомобиля более 4 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес

Остаться ни с чем и жить на улице: страдания родственников Линдси Лохан, Мадонны и других звезд

Мама Линдси Лохан испытывает нужду, а брат Мадонны стал бомжом.
Обновлено в 20:00
Политика

Зеленский прокомментировал сообщения об отдыхе в Турции на яхте

Обновлено в 16:05
Хоккей

Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал чемпионата мира

Обновлено в 17:01
Политика

Названа причина возможного возникновения «второго Чернобыля»

Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
Обновлено в 18:48
Футбол

«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено в 17:16
Общество

Утвержден порядок проведения диспансеризации

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране был утвержден новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено вчера в 09:12
Политика

Власти Крыма ожидают роста потока украинских туристов

Обновлено в 20:14
Армия и оружие

Армия Хафтара обстреляла склад боеприпасов в Триполи, сообщают СМИ

Военно-воздушные силы Национальной ливийской армии (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара обстреляли склад боеприпасов вооруженных группировок в Триполи, сообщает портал Akhbar Libya со ссылкой на очевидцев.
Обновлено в 18:58
Музыка

Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу

Певец считает, что из девочки при ее средних музыкальных способностях мог бы выйти неплохой дизайнер или переводчик.
Обновлено в 18:08
Происшествия

В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер

Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено в 18:19
Авто

Почему не стоит покупать подержанные машины у официальных дилеров

Обновлено вчера в 05:41
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