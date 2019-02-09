Экономика

Агентство Moody’s повысило суверенный рейтинг РоссииRT на русском 17:16

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России со спекулятивного «Ba1» до инвестиционного «Baa3».
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Moody’s пересмотрело «мусорный» рейтинг России и предупредило о новых санкциях США

URA.Ru19:42

Агентство Moody’s повысило суверенный кредитный рейтинг России

Российская газета18:33

Агентство Moody’s повысило суверенный рейтинг России

RT на русском17:16

Moody’s повысило рейтинг России со спекулятивного до инвестиционного уровня

Ведомости17:28

Moody’s объяснило, почему долго не повышало суверенный рейтинг России

РИА Новости18:15

Moody’s повысило рейтинг России до «Ваа3» со «стабильным» прогнозом

ТАСС16:56

Агентство АКРА повысило кредитный рейтинг компании «Европейская Электротехника» до инвестиционного уровня BBB-(RU), со стабильным прогнозом

ADVIS.ru06 февраля в 03:51
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Политика

Путин уволил девять генералов силовых ведомств

Президент России Владимир Путин уволил девять генералов силовых ведомств и МЧС.
Обновлено в 09:25
Авто

Lamborghini представили новый суперкар Huracan Evo в России

Стартовая стоимость нового Lamborghini Huracan Evo в России составляет 16 380 164 рубля.
Обновлено в 10:55
Спорт

Россия выиграла бронзу в эстафете на этапе КМ

Сборная России по биатлону заняла третье место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Кэнморе.
Обновлено в 17:22
Авто

Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa

Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено в 05:00
Авто

Renault выпустит в 2019 году пикап Dacia Duster

Компания Renault запустит производство пикапа Dacia на базе кроссовера Duster нового поколения уже в 2019 году.
Обновлено в 07:27
Авто

«АвтоВАЗ» представил специальную Lada Granta для автошкол

«АвтоВАЗ» сделал специальную модификацию обновленного седана Lada Granta для обучения вождению.
Обновлено в 05:21
Происшествия

После конфликта в самарской колонии госпитализировали 12 заключенных

Обновлено в 15:59
Транспорт

«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки питомцев в салоне самолета

Крупнейший российский авиаперевозчик — компания «Аэрофлот» усложняет правила перевозки домашних животных на борту самолетов.
Обновлено в 13:20
Политика

Во Львове Зеленский устроил перепалку с ветеранами операции в Донбассе

Обновлено в 15:55
Гаджеты

Эксперты назвали смартфоны с самым высоким уровнем излучения

Определены смартфоны, обладающие самым высоким уровнем электромагнитного излучения. Об этом 4 февраля сообщила компания Statista.
Обновлено в 19:53
Наука

Опровергнут известный миф о похмелье

Ученые экспериментально проверили известное утверждение, что похмелья можно избежать, правильно чередуя напитки.
Обновлено в 02:47
Авто

Представлен Subaru Legacy нового поколения

Компания Subaru представила на автосалоне в Чикаго седан Legacy нового поколения.
Обновлено в 01:27
Происшествия

Увеличилось число пострадавших при столкновении поездов в Испании

В результате столкновения двух поездов в Испании получили ранения около 100 человек.
Обновлено в 15:18
Авто

Toyota RAV4 получила внедорожную версию TRD Off-Road

Компания Toyota на автосалоне в Чикаго представила внедорожную версию нового кроссовера RAV4 — исполнение TRD Off-Road.
Обновлено в 04:40
Политика

Трамп: Встреча с Ким Чен Ыном пройдет в Ханое

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в столице Вьетнама Ханое 27−28 февраля.
Обновлено в 20:47
Общество

Совет при Минпросвещения отправил около 500 учебников на экспертизу

Научно-методический совет при Министерстве просвещения РФ распорядился отправить 490 школьных учебников на дополнительную экспертизу.
Обновлено в 17:36
Общество

Как реклама Reebok со слоганом про мужское лицо возмутила соцсети

Обновлено в 03:17
Кино

Умер енот, ставший прототипом персонажа «Стражей галактики»

Обновлено в 06:26
Наука

Рыбы впервые прошли зеркальный тест

Зеркальный тест успешно проходят люди (примерно с возраста 15 месяцев), обезьяны, дельфины, слоны и некоторые птицы.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие

Адмирал ВМС США призвал перейти к «наступлению» на Россию

Руководитель военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон призвал Вашингтон перейти к "наступлению" на Россию и Китай, об этом, как сообщает издание Business Insider, он заявил в ходе выступления в Атлантическом совете.
Обновлено в 19:32
Общество

«Росконтроль» назвал лучший стиральный порошок

Все образцы нарушили норму по токсичности. Худший результат по анионогенным поверхностно-активным веществам показал порошок AOS/«Я родился».
Обновлено в 01:27
Общество

Немецкие «желтые жилеты» устроили митинг перед красной ковровой дорожкой Берлинале

Работники немецких кинотеатров устроили митинг перед Берлинале Паласт, главной фестивальной площадкой Берлинского международного кинофестиваля, передаёт корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 15:26
Общество

Авиапассажиры рассказали о самых раздражающих вещах в самолете

Обновлено в 15:27
Кино

Прощание с Сергеем Юрским пройдет в Театре имени Моссовета

Траурная церемония прощания с актером театра и кино Сергеем Юрским пройдет в Театре имени Моссовета.
Обновлено в 01:54
Наука

Обнаружена самая древняя злокачественная опухоль

Эксперты Музея естествознания в Берлине нашли признаки раковой опухоли у останков черепахи, чей возраст составляет 240 млн лет.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия

В Лондоне самолет во время посадки снесло с полосы ураганным ветром

Пассажирский самолет авиакомпании British Airways не смог приземлиться в лондонском аэропорту Хитроу из-за ураганного ветра, пишет 8 февраля Daily Mail.
Обновлено в 20:52
Армия и оружие

США ответили на предложение России уничтожить оружие, нарушающее ДРСМД

Постпредство США при НАТО ответило на предложение Минобороны России вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и уничтожить вооружения, нарушающие условия документа.
Обновлено в 14:15
Общество

Более 100 авиарейсов отменили в Токио из-за снегопада

Про причине надвигающегося на японский Токио снегопада в аэропортах «Нарита» и «Ханэды» были отменены 133 авиарейса, сообщает японское агентство Kyodo.
Обновлено в 22:01
Транспорт

Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта

С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.
Обновлено в 02:39
Экономика

ВТО разрешила Южной Корее ввести санкции против США

Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила Южной Корее ввести против США торговые санкции на $84,8 млн.
Обновлено в 16:35
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