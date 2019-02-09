Экономика

Агентство Moody’s повысило суверенный рейтинг РоссииRT на русском вчера в 17:16

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России со спекулятивного «Ba1» до инвестиционного «Baa3».
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Антон Силуанов
Я рад, что очевидные успехи экономической политики России были по достоинству оценены Moody’s, и теперь все три мировых рейтинговых агентства рекомендуют своим клиентам инвестировать в нашу страну.
— Антон Силуанов, российский экономистРБК вчера в 16:50

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