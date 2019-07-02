Экономика
Moody`s отозвало рейтинги банка «Восточный»Коммерсантъ 03:58
Международное рейтинговое агентство Moody`s отозвало рейтинги банка «Восточный». Свое решение агентство мотивировало собственными деловыми соображениями. По оценке Moody`s, на момент отзыва долгосрочные депозитные рейтинги банка имели негативный прогноз.
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Футбол
«Лацио» и «Валенсия» проявляют интерес к Чалову
Нападающий московского ЦСКА и сборной России по футболу Федор Чалов входит в сферу интересов испанской "Валенсии" и итальянского "Лацио", сообщает tuttomercatoweb.com.
Обновлено в 06:51
Политика
Блогера Шария зарегистрировали кандидатом в депутаты рады
Ранее, 24 июня ЦИК Украины отказал Шарию в регистрации кандидатом в депутаты, объяснив это отсутствием у него документов, подтверждающих проживание на Украине в течение последних пяти лет.
Обновлено в 07:48
Политика
Сторонники Brexit устроили демарш в Европарламенте
Депутаты Европарламента, поддерживающие Brexit, повернулись спиной к залу во время исполнения гимна ЕС.
Обновлено в 05:47
Кино
Первые промо-материалы сериала «Ведьмак» от Netflix появились в Сети
Обновлено вчера в 22:38
Общество
Переселение по реновации в центре Москвы начнут осенью
Первые переселения в центральном административном округе Москвы в рамках реализации программы реновации жилья запланированы на осень 2019 года, сообщил во вторник журналистам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 06:15
Происшествия
В Москве в ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека
Два человека погибли, еще пять человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении четырех легковых автомашин на Кутузовском проспекте на западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:27
Политика
Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия
Россиянка отомстила назойливому поклоннику и попала на видео
В Санкт-Петербурге водитель серебристого седана Chevrolet прокатила на капоте назойливого мужчину, который якобы пытался с ней познакомиться.
Обновлено в 06:29
Общество
Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
Число погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 14
Число погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 14, ещё 13 человек числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 02:12
Общество
Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов
Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, 45-летняя Хайя бинт аль Хуссейн, сбежала, прихватив с собой порядка 40 миллионов долларов.
Обновлено 29 июня в 08:42
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия
Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме
В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
Политика
ТАСС сообщил об увольнении более 80 сотрудников «Ильюшина»
Из ПАО «Ильюшин» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) уволились несколько десятков сотрудников, в том числе топ-менеджеры, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Оренбуржье тигрица напала на мужчину за попытку украсть тигренка
В Бузулуке амурская тигрица из зоопарка ранила молодого человека, пытавшегося украсть тигренка.
Обновлено в 04:25
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Кадыров прокомментировал убийство сотрудника МВД в Чечне
Рамзан Кадыров заявил, что считает того, кто напал и убил представителя МВД террористом. Также он выразил соболезнования родным погибшего.
Обновлено вчера в 13:52
Политика
В Крыму назвали слова о силовом возвращении полуострова Украине фарсом
Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал фарсом слова бывшего представителя президента Украины Бориса Бабина о силовом сценарии возвращения полуострова под юрисдикцию Киева.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В центре Москвы нашли крупный клад времен Николая II
Обновлено в 06:59
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за чешских властей
Авиакомпании «Аэрофлот» пришлось отменить рейсы в Прагу. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.
Обновлено вчера в 23:36
Экономика
Медведев анонсировал новую систему подсчета бедных людей в РФ
По словам Медведева, новая система позволяет учитывать индивидуальные возможности и особенности ситуации каждого человека, включая его доходы, состав семьи, состояние здоровья, условия проживания, уровень образования и ряд других факторов.
Обновлено вчера в 13:21
Наука
В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий
На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
Обновлено вчера в 07:13
Политика
В Госдуме призвали красноярского губернатора извиниться за грубость
Ранее в социальной сети "ВКонтакте" появилась видеозапись, на которой видно, как Усс во время визита в подтопленный город Канск резко реагирует на вопрос местной жительницы о том, видел ли он дорогу и что будет, если ее размоет, пришлют ли за жителями вертолеты.
Обновлено в 04:13
Политика
Трамп выведет танки на улицы Вашингтона в День независимости
На улицы Вашингтона в День независимости выведут танки. Об этом сказал президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 07:07
Политика
Премьер Люксембурга прокомментировал провал саммита ЕС
Политик считает, что в ведущей партии Европы произошел "сбой" Премьер Люксембурга Ксавье Беттель считает причиной провала саммита ЕС в понедельник "сбой" в функционировании ведущей "Европейской народной партии", члены которой не смогли обозначить свои позиции.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Британку высадили из самолета за слишком глубокое декольте
Обновлено вчера в 21:47