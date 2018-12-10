Энергетика Энергетика Козак поддержал идею либерализации цен на СПГ в России Вице-премьер России Дмитрий Козак поддержал идею либерализации (отмену госрегулирования) цен на сжиженный природный года в России, которая включает использование СПГ в качестве газомоторного топлив, использование на объектах тепло- и электрогенерации, а также в автономной газификации.

Энергетика Энергетика На Украине с 1 января повысятся тарифы на тепло Для жителей Украины с 1 января повышаются тарифы на тепло.

Энергетика Энергетика Приостановлена добыча нефти на крупнейшем месторождении Ливии Приостановлена добыча на крупнейшем месторождении Ливии Sharara из-за протестов сотрудников, передает Bloomberg.

Энергетика Энергетика Австралия в ноябре стала крупнейшим экспортером СПГ в мире

Энергетика Энергетика «Газпром нефть» планирует добычу на полуострове Гыдан «Сегодня Гыданский полуостров остаётся малоизученной, практически не освоенной, но при этом крайне перспективной — с точки зрения запасов углеводородов — территорией», — отметил директор по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы «Газпром нефти» Алексей Вашкевич.

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Энергетика Энергетика В Казахстане снизят оптовые цены на электроэнергию и газ До 16 декабря 2018 года будут снижены оптовые цены монопольных компаний Казахстана на электрическую энергию и газ, заявил заместитель министра национальной экономики республики Серик Жумангарин, сообщает 10 декабря агентство «КазТАГ».

Энергетика Энергетика Один из крупнейших НПЗ остановил переработку нефти Поставки нефти на Антипинский НПЗ в Тюменской области прекратились с декабря текущего года.

Энергетика Энергетика Кудрин: соглашение ОПЕК+ ограничит рост экономики России Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин не поддерживает участие России в соглашениях ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

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Энергетика Энергетика Автомобильное топливо подорожает с 9 декабря на АЗС в Белоруссии Автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 9 декабря в очередной раз подорожает на одну белорусскую копейку (около 0,3 российского рубля, или 0,005 доллара) за литр, сообщил в субботу госконцерн "Белнефтехим".

Энергетика Энергетика Россия и Киргизия подписали договор о беспошлинных поставках ГСМ Между Россией и Киргизией в 2019 году будет действовать беспошлинный режим поставок горюче-смазочных материалов (ГСМ), по объемам подписано соответствующее соглашение.

Энергетика Энергетика В 2019 году Chevron увеличит капзатраты до $20 млрд Компания намерена увеличить капзатраты впервые за последние 4 года Американская Chevron в 2019 г. увеличит капитальные затраты до $20 млрд с $18,3 млрд, которые были запланированы на 2018 г. Компания намерена увеличить капзатраты впервые за последние 4 года.

Энергетика Энергетика Молдавия решила отказаться от российского газа Молдавия откажется от российского газа в пользу румынского, сообщил премьер-министр страны Павел Филип.