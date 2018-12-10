Энергетика
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 16:14, Ашберн
Энергетика
Samsung построит танкеры для СПГ за 360 млн долларов
Обновлено в 15:39
Энергетика
Нефть Brent выросла в цене до $62 за баррель
По данным на 08.19 мск, баррель нефтяной смеси сорта Brent по февральским фьючерсам торгуется в плюс на 54 базисных пункта, прибавляя к стоимости с прошлой пятницы на 33 цента, с ростом цены, достигшей 62 долларов за бочку.
Обновлено в 14:49
Энергетика
В Казахстане более чем в два раза повысили акциз на импортный бензин
В июне гендиректор ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Асет Магауов заявлял о необходимости выравнивания налоговой нагрузки на импортный и произведенный в Казахстане бензин.
Обновлено в 16:10
Энергетика
На Украине с 1 января повысятся тарифы на тепло
Для жителей Украины с 1 января повышаются тарифы на тепло.
Обновлено в 12:12
Энергетика
Приостановлена добыча нефти на крупнейшем месторождении Ливии
Приостановлена добыча на крупнейшем месторождении Ливии Sharara из-за протестов сотрудников, передает Bloomberg.
Обновлено в 12:00
Энергетика
Австралия в ноябре стала крупнейшим экспортером СПГ в мире
Обновлено в 12:09
Энергетика
«Газпром нефть» планирует добычу на полуострове Гыдан
«Сегодня Гыданский полуостров остаётся малоизученной, практически не освоенной, но при этом крайне перспективной — с точки зрения запасов углеводородов — территорией», — отметил директор по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы «Газпром нефти» Алексей Вашкевич.
Обновлено в 06:50
Энергетика
Подлевских: рынок топлива ожидал снижение добычи нефти
Подлевских подчеркнул, что при снижении добычи нефти даже на один миллион баррелей, то подобная пограничная величина была бы отрицательно воспринята рынком.
Обновлено в 10:00
Энергетика
В Краснодарском крае с 1 января вырастут цены на газ
В настоящее время у единого поставщика газа в крае - ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» - действует почти 1,5 млн договоров на поставку газа жителям Краснодарского края.
Обновлено в 09:03
Энергетика
Китайская госкомпания приобрела 4% в нефтяной концессии в ОАЭ
Китайская государственная нефтяная компания China ZhenHua Oil приобрела 4-процентную долю китайской CEFC в нефтяной концессии в ОАЭ.
Обновлено в 03:37
Энергетика
В Казахстане снизят оптовые цены на электроэнергию и газ
До 16 декабря 2018 года будут снижены оптовые цены монопольных компаний Казахстана на электрическую энергию и газ, заявил заместитель министра национальной экономики республики Серик Жумангарин, сообщает 10 декабря агентство «КазТАГ».
Обновлено в 07:13
Энергетика
Один из крупнейших НПЗ остановил переработку нефти
Поставки нефти на Антипинский НПЗ в Тюменской области прекратились с декабря текущего года.
Обновлено в 12:00
Энергетика
Кудрин: соглашение ОПЕК+ ограничит рост экономики России
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин не поддерживает участие России в соглашениях ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.
Обновлено в 06:26
Энергетика
СИБУР может стать партнером «Иркутской нефтяной компании»
Иркутская нефтяная компания (ИНК), подконтрольная Николаю Буйнову, предложила СИБУРу стать партнером в крупном газохимическом проекте в Восточной Сибири.
Обновлено в 14:43
Энергетика
За 10 мес ТопПром увеличил добычу угля на 56,6%
Холдинговая компания "ТопПром" за 10 месяцев 2018 года добыла 1, 53 миллиона тонн угля, что на 56,6% больше чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено вчера в 21:26