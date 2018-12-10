Энергетика

Агентство Moody’s дало прогноз стоимости нефти на 2 года
ToDay News Ufa
13:06

Причиной станет решение ОПЕК и Москвы о сокращении нефтедобычи.
ToDay News Ufa13:06

Подробнее о событии

Moody’s: сделка ОПЕК+ не влияет на прогноз колебаний цен на нефть в 2019 году

Profinance.ru11:46

Агентство Moody’s спрогнозировало стоимость нефти через два года

Телеканал 360°11:40

Moodyʼs спрогнозировало цены на нефть до 2020 года

Росбалт11:10

Moody’s ожидает мировые цены на нефть в диапазоне $50-70 за баррель до 2020 г

ПРАЙМ10:28

В Moody’s спрогнозировали цены на нефть до 2020 года

Газета.Ru10:26

Агентство Moody’s дало прогноз стоимости нефти на 2 года

ToDay News Ufa13:06

Moody’s прочит ценам на нефть до 20г волатильный диапазон в $50-70 за баррель

Financial One10:03
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 16:14, Ашберн
Энергетика

Samsung построит танкеры для СПГ за 360 млн долларов

Обновлено в 15:39
Энергетика

Нефть Brent выросла в цене до $62 за баррель

По данным на 08.19 мск, баррель нефтяной смеси сорта Brent по февральским фьючерсам торгуется в плюс на 54 базисных пункта, прибавляя к стоимости с прошлой пятницы на 33 цента, с ростом цены, достигшей 62 долларов за бочку.
Обновлено в 14:49
Энергетика

В Казахстане более чем в два раза повысили акциз на импортный бензин

В июне гендиректор ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Асет Магауов заявлял о необходимости выравнивания налоговой нагрузки на импортный и произведенный в Казахстане бензин.
Обновлено в 16:10
Энергетика

На Украине с 1 января повысятся тарифы на тепло

Для жителей Украины с 1 января повышаются тарифы на тепло.
Обновлено в 12:12
Энергетика

Приостановлена добыча нефти на крупнейшем месторождении Ливии

Приостановлена добыча на крупнейшем месторождении Ливии Sharara из-за протестов сотрудников, передает Bloomberg.
Обновлено в 12:00
Энергетика

Австралия в ноябре стала крупнейшим экспортером СПГ в мире

Обновлено в 12:09
Энергетика

«Газпром нефть» планирует добычу на полуострове Гыдан

«Сегодня Гыданский полуостров остаётся малоизученной, практически не освоенной, но при этом крайне перспективной — с точки зрения запасов углеводородов — территорией», — отметил директор по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы «Газпром нефти» Алексей Вашкевич.
Обновлено в 06:50
Энергетика

Подлевских: рынок топлива ожидал снижение добычи нефти

Подлевских подчеркнул, что при снижении добычи нефти даже на один миллион баррелей, то подобная пограничная величина была бы отрицательно воспринята рынком.
Обновлено в 10:00
Энергетика

В Краснодарском крае с 1 января вырастут цены на газ

В настоящее время у единого поставщика газа в крае - ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» - действует почти 1,5 млн договоров на поставку газа жителям Краснодарского края.
Обновлено в 09:03
Энергетика

Китайская госкомпания приобрела 4% в нефтяной концессии в ОАЭ

Китайская государственная нефтяная компания China ZhenHua Oil приобрела 4-процентную долю китайской CEFC в нефтяной концессии в ОАЭ.
Обновлено в 03:37
Энергетика

В Казахстане снизят оптовые цены на электроэнергию и газ

До 16 декабря 2018 года будут снижены оптовые цены монопольных компаний Казахстана на электрическую энергию и газ, заявил заместитель министра национальной экономики республики Серик Жумангарин, сообщает 10 декабря агентство «КазТАГ».
Обновлено в 07:13
Энергетика

Один из крупнейших НПЗ остановил переработку нефти

Поставки нефти на Антипинский НПЗ в Тюменской области прекратились с декабря текущего года.
Обновлено в 12:00
Энергетика

Кудрин: соглашение ОПЕК+ ограничит рост экономики России

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин не поддерживает участие России в соглашениях ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.
Обновлено в 06:26
Энергетика

СИБУР может стать партнером «Иркутской нефтяной компании»

Иркутская нефтяная компания (ИНК), подконтрольная Николаю Буйнову, предложила СИБУРу стать партнером в крупном газохимическом проекте в Восточной Сибири.
Обновлено в 14:43
Энергетика

За 10 мес ТопПром увеличил добычу угля на 56,6%

Холдинговая компания "ТопПром" за 10 месяцев 2018 года добыла 1, 53 миллиона тонн угля, что на 56,6% больше чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено вчера в 21:26
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