Причиной станет решение ОПЕК и Москвы о сокращении нефтедобычи.

Агентство Moody’s дало прогноз стоимости нефти на 2 года

Энергетика Энергетика Samsung построит танкеры для СПГ за 360 млн долларов

Энергетика Энергетика Нефть Brent выросла в цене до $62 за баррель По данным на 08.19 мск, баррель нефтяной смеси сорта Brent по февральским фьючерсам торгуется в плюс на 54 базисных пункта, прибавляя к стоимости с прошлой пятницы на 33 цента, с ростом цены, достигшей 62 долларов за бочку.

Энергетика Энергетика В Казахстане более чем в два раза повысили акциз на импортный бензин В июне гендиректор ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Асет Магауов заявлял о необходимости выравнивания налоговой нагрузки на импортный и произведенный в Казахстане бензин.

Энергетика Энергетика На Украине с 1 января повысятся тарифы на тепло Для жителей Украины с 1 января повышаются тарифы на тепло.

Энергетика Энергетика Приостановлена добыча нефти на крупнейшем месторождении Ливии Приостановлена добыча на крупнейшем месторождении Ливии Sharara из-за протестов сотрудников, передает Bloomberg.

Энергетика Энергетика Австралия в ноябре стала крупнейшим экспортером СПГ в мире

Энергетика Энергетика «Газпром нефть» планирует добычу на полуострове Гыдан «Сегодня Гыданский полуостров остаётся малоизученной, практически не освоенной, но при этом крайне перспективной — с точки зрения запасов углеводородов — территорией», — отметил директор по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы «Газпром нефти» Алексей Вашкевич.

Энергетика Энергетика Подлевских: рынок топлива ожидал снижение добычи нефти Подлевских подчеркнул, что при снижении добычи нефти даже на один миллион баррелей, то подобная пограничная величина была бы отрицательно воспринята рынком.

Энергетика Энергетика В Краснодарском крае с 1 января вырастут цены на газ В настоящее время у единого поставщика газа в крае - ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» - действует почти 1,5 млн договоров на поставку газа жителям Краснодарского края.

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Энергетика Энергетика В Казахстане снизят оптовые цены на электроэнергию и газ До 16 декабря 2018 года будут снижены оптовые цены монопольных компаний Казахстана на электрическую энергию и газ, заявил заместитель министра национальной экономики республики Серик Жумангарин, сообщает 10 декабря агентство «КазТАГ».

Энергетика Энергетика Один из крупнейших НПЗ остановил переработку нефти Поставки нефти на Антипинский НПЗ в Тюменской области прекратились с декабря текущего года.

Энергетика Энергетика Кудрин: соглашение ОПЕК+ ограничит рост экономики России Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин не поддерживает участие России в соглашениях ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Энергетика Энергетика СИБУР может стать партнером «Иркутской нефтяной компании» Иркутская нефтяная компания (ИНК), подконтрольная Николаю Буйнову, предложила СИБУРу стать партнером в крупном газохимическом проекте в Восточной Сибири.