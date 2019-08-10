с чего всё началось

Улучшение суверенного рейтинга России от Fitch является очередным свидетельством высокой оценки всех ключевых элементов макроэкономической политики... Более высокие темпы роста экономики увеличат привлекательность нашей страны для инвестиций.

Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг России до уровня ВВВ. Это означает, что экономика России находится в хорошем состоянии, и крупные западные инвесторы могут вкладывать в нее большие средства. В Fitch отметили, что стабильность обеспечила крепкая политическая база.

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Гаджеты В Telegram появились беззвучные сообщения Вышло очередное обновление мессенджера Telegram для мобильных устройств под управлением операционных систем Android и iOS: апдейпт включает довольно большое количество дополнений и улучшений.

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Футбол «ПСЖ» хочет за Неймара 50 млн евро и двух игроков «Барселоны» По информации источника, в качестве компенсации руководство праижан хочет получить защитника Нелсона Семеду, полузащитника Филиппе Коутинью и 50 миллионов евро.

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Политика В UC Rusal допустили отказ от проекта в США из-за давления политиков Компания UC Rusal может отказаться от строительства в США завода по производству плоского алюминиевого проката для автопрома (совместный проект с американским холдингом Braidy Industries), если американские политики продолжат оказывать на компанию давление, сообщила финансовый директор US Rusal Александра Бурико, передает ТАСС.

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