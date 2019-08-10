Экономика
Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг РоссииВести.Ru вчера в 17:24
Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг России до уровня ВВВ. Это означает, что экономика России находится в хорошем состоянии, и крупные западные инвесторы могут вкладывать в нее большие средства. В Fitch отметили, что стабильность обеспечила крепкая политическая база.
Читать в источнике
Оценить119
Улучшение суверенного рейтинга России от Fitch является очередным свидетельством высокой оценки всех ключевых элементов макроэкономической политики... Более высокие темпы роста экономики увеличат привлекательность нашей страны для инвестиций.
— Кирилл Дмитриев, российский бизнесменРИА Новости вчера в 17:49
с чего всё началось
Как отмечается в сообщении, Россия укрепила заслуживающую доверия политическую базу и смогла обеспечить макроэкономическую стабильность, снизить зависимость экономики страны от нефти, а также повысить устойчивость к внешним потрясениям.News.ruвчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:30, Вашингтон
Общество
МВД оценило число участников митинга на проспекте Сахарова
Обновлено в 08:03
Авто
BMW планирует покорить рынок электрокаров
Уже в ближайшие пять лет в модельном ряде компании появятся двадцать пять электрифицированных вариаций, двенадцать из них будут оснащены исключительно электродвигателями.
Обновлено в 06:21
Наука
Новый вид паука-волка нашли на Алтае
Как сообщила пресс-служба заповедника, новый вид относится к семейству Lycosidae (пауки-волки).
Обновлено 08 августа в 07:47
Происшествия
В Тюмени мужчина открыл огонь по росгвардейцам
«При приближении сотрудников мужчина кинул в их сторону неизвестный предмет и открыл огонь из оружия, ранив росгвардейца», — сообщил Грибакин.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
«Кинжал» впервые показали широкой публике
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес
Оксана Федорова впервые за долгое время показала мужа
Оксана Федорова сегодня празднует день рождения своей семьи. Девять лет назад она вышла замуж за Андрея Бородина.
Обновлено в 07:00
Футбол
«Рома» хочет арендовать нападающего «Реала»
Нападающий "Реала" Мариано Диас попал в сферу интересов "Ромы", информирует Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 05:46
Авто
В Сети появились фото салона нового Nissan Sentra 2020 года
В Сети появились первые снимки салона будущей Nissan Sentra, презентация которой запланирована на 2020 год.
Обновлено в 04:24
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
В ДНР показали последствия обстрела Коминтерново со стороны ВСУ
По словам Пушилина, ДНР готова симметрично ответить на агрессию со стороны ВСУ в случае дальнейшего нарушения перемирия в Донбассе, которое было согласована Контактной группой в Минске.
Обновлено вчера в 16:14
Гаджеты
Huawei представила первое устройство на собственной ОС Harmony
Вчера Huawei официально рассказала о собственной операционной системе Harmony, предназначенной для широкого спектра устройств.
Обновлено в 03:14
Происшествия
В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено вчера в 17:23
Культура
Умер художник комиксов Marvel Эрни Колон
Обновлено в 04:43
Авто
Hyundai показал обновленный кроссовер Tucson
В обновленном Hyundai Tucson 2020 модельного года базовым остается 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель на 161 л.с. Как и прежде, моторная гамма состоит из базовых 2,0-литровых комплектаций Value и SE, а 2,4-литровый вариант доступен в модификации SEL, Sport, Limited и Ultimate.
Обновлено в 01:48
Политика
На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии
Обновлено вчера в 03:36
Общество
Сильный ветер в Москве повалил за двое суток 150 деревьев
Сильные порывы ветра в пятницу и субботу повалили в Москве 150 деревьев, было повреждено 36 автомобилей, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
Обновлено в 07:13
Футбол
Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Сирийская армия окружила террористов на юге Идлиба
Обновлено в 07:28
Гаджеты
В Telegram появились беззвучные сообщения
Вышло очередное обновление мессенджера Telegram для мобильных устройств под управлением операционных систем Android и iOS: апдейпт включает довольно большое количество дополнений и улучшений.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Политика
В Крым приедут украинские байкеры с флагом УССР
Обновлено в 05:35
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
Обновлено вчера в 16:40
Политика
Трамп не смог вспомнить фамилию президента Украины
Обновлено в 03:56
Футбол
«ПСЖ» хочет за Неймара 50 млн евро и двух игроков «Барселоны»
По информации источника, в качестве компенсации руководство праижан хочет получить защитника Нелсона Семеду, полузащитника Филиппе Коутинью и 50 миллионов евро.
Обновлено в 06:02
Общество
Новосибирцы вышли на пикет в поддержку московской оппозиции
По итогам акции пикетчики выдвинули требования к мэрии Москвы о допуске независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму, об отставке мэра Москвы Сергея Собянина и о предоставлении свободы задержанным ранее в Москве участникам протестов и независимым кандидатам.
Обновлено в 04:44
Происшествия
В Москве девять человек пострадали в ДТП с автобусом
Обновлено в 07:36
Политика
В UC Rusal допустили отказ от проекта в США из-за давления политиков
Компания UC Rusal может отказаться от строительства в США завода по производству плоского алюминиевого проката для автопрома (совместный проект с американским холдингом Braidy Industries), если американские политики продолжат оказывать на компанию давление, сообщила финансовый директор US Rusal Александра Бурико, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:35
Гаджеты
Эксперты назвали 5 абсурдных мифов об iPhone
На загрузку программного обеспечения из памяти девайса тратится больше энергии, что не имеет смысла беспокоиться о влиянии работающих в фоновом режиме приложений на состояние батареи мобильного устройства.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу
Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.
Обновлено вчера в 21:11