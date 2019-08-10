Экономика

Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг РоссииВести.Ru вчера в 17:24

Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг России до уровня ВВВ. Это означает, что экономика России находится в хорошем состоянии, и крупные западные инвесторы могут вкладывать в нее большие средства. В Fitch отметили, что стабильность обеспечила крепкая политическая база.
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Кирилл Дмитриев
Улучшение суверенного рейтинга России от Fitch является очередным свидетельством высокой оценки всех ключевых элементов макроэкономической политики... Более высокие темпы роста экономики увеличат привлекательность нашей страны для инвестиций.
— Кирилл Дмитриев, российский бизнесменРИА Новости вчера в 17:49
с чего всё началось
Как отмечается в сообщении
, Россия укрепила заслуживающую доверия политическую базу и смогла обеспечить макроэкономическую стабильность, снизить зависимость экономики страны от нефти, а также повысить устойчивость к внешним потрясениям.
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