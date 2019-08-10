Экономика
Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг РоссииВести.Ru 17:24
Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг России до уровня ВВВ. Это означает, что экономика России находится в хорошем состоянии, и крупные западные инвесторы могут вкладывать в нее большие средства. В Fitch отметили, что стабильность обеспечила крепкая политическая база.
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с чего всё началось
Как отмечается в сообщении, Россия укрепила заслуживающую доверия политическую базу и смогла обеспечить макроэкономическую стабильность, снизить зависимость экономики страны от нефти, а также повысить устойчивость к внешним потрясениям.News.ru17:01
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 21:51, Вашингтон
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено в 15:24
Транспорт
Строители объяснили появление поезда на Крымском мосту
Строители Крымского моста отреагировали на данные о том, что там был замечен поезд. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:31
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено в 19:50
Здоровье
Минздрав рассказал, где в России живут самые здоровые люди
Показатель отражает количество зарегистрированных случаев заболеваемости на 100 тысяч соответствующего населения, при этом у одного человека может быть несколько заболеваний.
Обновлено в 20:13
Космос
Хаббл демонстрирует новый портрет Юпитера
Как и в случае с предыдущими снимками Юпитера, сделанными Хабблом, новое изображение подтверждает, что шторм, который бушевал на поверхности Юпитера в течение, по крайней мере, 150 лет, продолжает сокращаться.
Обновлено вчера в 14:45
Музыка
Кэти Перри выпустила клип на песню Small Talk
Американская певица Кэти Перри выпустила клип на песню Small Talk.
Обновлено в 21:38
Армия и оружие
КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря
КНДР запустила в субботу два неопознанных снаряда в сторону Японского моря, передает Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.
Обновлено в 20:48
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Экономика
Участники тушения пожаров в Якутии получат деньги от властей
Правительство России приняло решение выделить республике Саха (Якутия) дополнительные средства из в размере 390,9 млн руб. на тушение лесных пожаров, которые в первую очередь пойдут на выплаты участникам тушения.
Обновлено в 21:03
Технологии
«Яндекс.Еда» предложила партнерам приобретать экологическую упаковку
Фото: Global Look Press Сервис «Яндекс.Еда» начал предлагать ресторанам-партнерам упаковку из экологичных и разлагаемых материалов – картона, сахарного тростника и т.д, сообщает vc.ru со ссылкой на представителя компании.
Обновлено в 07:41
Политика
Экс-президент Панамы признан невиновным в шпионаже
Верховный суд Панамы признал бывшего президента страны Рикардо Мартинелли невиновным в шпионаже.
Обновлено в 21:36
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке для многодетных семей до 5%
Ранее сообщалось, что с 6 августа Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5-0,7 процентного пункта (п. п.).
Обновлено в 10:47
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки.
Обновлено в 15:40
Политика
В Госдепе призвали КНР обеспечить защиту американских дипломатов
В Государственном департаменте США призвали власти Китая обеспечить защиту американских дипломатов в соответствии с Венской конвенцией.
Обновлено в 19:52
Кино
Новый фильм Тарантино установил рекорд в первый день проката в России
Тарантино дал большую пресс-конференцию, на которой рассказал о новом фильме, о своем отношении к жестокости и отметил, что планирует снять еще только один фильм в карьере.
Обновлено в 21:29
Общество
В России впервые выловили сельдяного короля
В Приморье на побережье обнаружили редкую рыбу - сельдяного короля. Ученые заявили, что в России впервые столкнулись с этим видом.
Обновлено вчера в 11:02
Армия и оружие
Украина готовится к боевым действиям в Донбассе
Как передает РИА Новости, как убежден представитель ДНР, подобные движения подтверждают факт того, что Киев ведет подготовку к предстоящим активным действиям в Донбассе.
Обновлено 07 августа в 02:35
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено в 08:32
Экономика
ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций РТК
Банк ВТБ закрыл сделку по покупке 50% плюс одна акция в железнодорожном операторе «Рустранском» (РТК), занимающийся железнодорожной перевозкой зерна и леса.
Обновлено в 19:15
Наука
Ученые объяснили, почему кошки едят траву
Обновлено в 13:46
Энергетика
МЭА понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2019 году
МЭА в своем августовском отчете понизило оценку роста глобального спроса на нефть в 2019 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 1,1 млн б/с на фоне обострения геополитических трений и допускает дальнейший пересмотр прогноза в сторону понижения.
Обновлено в 04:29
Политика
В Совфеде заявили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму
Глава специальной комиссии Андрей Климов отметил, что протестные акции в Москве сопровождались провокациями.
Обновлено вчера в 14:39
Политика
Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
Политика
Южные Курилы отнесли к Японии на сайте Олимпиады-2020
Обновлено в 03:33
Экономика
Пользователи Сбербанка смогут оплачивать ЖКУ на кассах магазинов
Жители удаленных пунктов России с конца года получат возможность снимать наличные и оплачивать жилищно-коммунальные услуги прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 10:12
Гаджеты
В Geekbench протестировали процессор Snapdragon 865
По данным информатора, который в Сети известный под ником Xiaomishka, компания Qualcomm в Geekbench тестировала Snapdragon 865, а внутри компании этот чип проходит под кодовым названием Kona.
Обновлено в 15:34
Общество
Национальный стандарт на школьную форму утвердят в России
Обновлено вчера в 23:39
Здоровье
Названы самые опасные сорта сыра
Врачи-диетологи, предупреждают об опасности сыра с плесенью.
Обновлено вчера в 14:52