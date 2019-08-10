с чего всё началось

Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг России до уровня ВВВ. Это означает, что экономика России находится в хорошем состоянии, и крупные западные инвесторы могут вкладывать в нее большие средства. В Fitch отметили, что стабильность обеспечила крепкая политическая база.

Политика ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.

Транспорт Строители объяснили появление поезда на Крымском мосту Строители Крымского моста отреагировали на данные о том, что там был замечен поезд. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.

Здоровье Минздрав рассказал, где в России живут самые здоровые люди Показатель отражает количество зарегистрированных случаев заболеваемости на 100 тысяч соответствующего населения, при этом у одного человека может быть несколько заболеваний.

Космос Хаббл демонстрирует новый портрет Юпитера Как и в случае с предыдущими снимками Юпитера, сделанными Хабблом, новое изображение подтверждает, что шторм, который бушевал на поверхности Юпитера в течение, по крайней мере, 150 лет, продолжает сокращаться.

Музыка Кэти Перри выпустила клип на песню Small Talk Американская певица Кэти Перри выпустила клип на песню Small Talk.

Армия и оружие КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря КНДР запустила в субботу два неопознанных снаряда в сторону Японского моря, передает Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.

Политика В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.

Экономика Участники тушения пожаров в Якутии получат деньги от властей Правительство России приняло решение выделить республике Саха (Якутия) дополнительные средства из в размере 390,9 млн руб. на тушение лесных пожаров, которые в первую очередь пойдут на выплаты участникам тушения.

Технологии «Яндекс.Еда» предложила партнерам приобретать экологическую упаковку Фото: Global Look Press Сервис «Яндекс.Еда» начал предлагать ресторанам-партнерам упаковку из экологичных и разлагаемых материалов – картона, сахарного тростника и т.д, сообщает vc.ru со ссылкой на представителя компании.

Политика Экс-президент Панамы признан невиновным в шпионаже Верховный суд Панамы признал бывшего президента страны Рикардо Мартинелли невиновным в шпионаже.

Недвижимость Сбербанк снизит ставки по ипотеке для многодетных семей до 5% Ранее сообщалось, что с 6 августа Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5-0,7 процентного пункта (п. п.).

Общество Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки.

Политика В Госдепе призвали КНР обеспечить защиту американских дипломатов В Государственном департаменте США призвали власти Китая обеспечить защиту американских дипломатов в соответствии с Венской конвенцией.

Кино Новый фильм Тарантино установил рекорд в первый день проката в России Тарантино дал большую пресс-конференцию, на которой рассказал о новом фильме, о своем отношении к жестокости и отметил, что планирует снять еще только один фильм в карьере.

Общество В России впервые выловили сельдяного короля В Приморье на побережье обнаружили редкую рыбу - сельдяного короля. Ученые заявили, что в России впервые столкнулись с этим видом.

Армия и оружие Украина готовится к боевым действиям в Донбассе Как передает РИА Новости, как убежден представитель ДНР, подобные движения подтверждают факт того, что Киев ведет подготовку к предстоящим активным действиям в Донбассе.

Политика В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги "После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.

Экономика ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций РТК Банк ВТБ закрыл сделку по покупке 50% плюс одна акция в железнодорожном операторе «Рустранском» (РТК), занимающийся железнодорожной перевозкой зерна и леса.

Энергетика МЭА понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2019 году МЭА в своем августовском отчете понизило оценку роста глобального спроса на нефть в 2019 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 1,1 млн б/с на фоне обострения геополитических трений и допускает дальнейший пересмотр прогноза в сторону понижения.

Политика В Совфеде заявили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму Глава специальной комиссии Андрей Климов отметил, что протестные акции в Москве сопровождались провокациями.

Политика Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.

Экономика Пользователи Сбербанка смогут оплачивать ЖКУ на кассах магазинов Жители удаленных пунктов России с конца года получат возможность снимать наличные и оплачивать жилищно-коммунальные услуги прямо на кассах магазинов.

Гаджеты В Geekbench протестировали процессор Snapdragon 865 По данным информатора, который в Сети известный под ником Xiaomishka, компания Qualcomm в Geekbench тестировала Snapdragon 865, а внутри компании этот чип проходит под кодовым названием Kona.